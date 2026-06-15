亞洲國家高官先後到訪 港評：中國周邊外交收成效

據分析，中國的外交方針一直奉行「大國是關鍵，周邊是首要」，而「周邊是首要」的外交政策至今收到成效。

明報今天刊文表示，中國奉行的上述外交方針，「周邊是首要」置於「大國（美國）是關鍵」之後，相對上，其「首要」地位大打折扣。

據指出，中國國際關係學者閻學通10年前就指出，中美之間產生結構性矛盾，大國崛起需要周邊國家支持，因此要將戰略資源投入到「一帶一路」建設中，經營好大周邊。

文章表示，中國的上述周邊外交政策已見成效，尤其是美國總統川普二度執政之後發動全球關稅戰，「唯有北京敢叫板」，令中國進一步在周邊國家確立了地位。

文章舉例，今年5月以來，已有伊朗外長、塔吉克總統拉、文萊王儲、巴基斯坦總理、寮國人民革命黨總書記訪問中國。此外，尼泊爾外交部長、緬甸總統近日也訪問中國，如果加上3月的新加坡總理黃循財、4月初越共總書記蘇林的到訪，周邊國家掀起了訪問中國潮。

中共總書記習近平今年也首度出訪，6月初訪問了北韓。最近，中共政治局委員、外交部長王毅也訪問蒙古，中央書記處書記、公安部長王小洪訪問哈薩克並出席「中國─中亞公安內務部長會議」。

文章表示，習近平執政之後重視周邊外交，2013年10月中共中央召開新中國成立以來的首次周邊外交工作座談會；去年4月更由「座談會」升格為「會議」，提升了周邊外交的重要性，並將之確定為「實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全局的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵」，所涵蓋的內容更加廣泛，包含外交、軍事、貿易、航運等領域。

習近平去年首訪，也是東南亞3國─越南、馬來西亞、柬埔寨；去年5月還訪問中亞4國（土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦）；去年11月則訪問韓國。

文章表示，整體而言，目前中國的周邊外交之中，只與日本、菲律賓的關係不斷惡化。