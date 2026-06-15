快訊

匯款3天就刊登？學者揭高教「掠奪性期刊」論文交易

警職媽連控國小教師霸凌兒子、對她性暗示 刑事告不成再告民事

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲國家高官先後到訪 港評：中國周邊外交收成效

中央社／ 香港15日電

據分析，中國的外交方針一直奉行「大國是關鍵，周邊是首要」，而「周邊是首要」的外交政策至今收到成效。

明報今天刊文表示，中國奉行的上述外交方針，「周邊是首要」置於「大國（美國）是關鍵」之後，相對上，其「首要」地位大打折扣。

據指出，中國國際關係學者閻學通10年前就指出，中美之間產生結構性矛盾，大國崛起需要周邊國家支持，因此要將戰略資源投入到「一帶一路」建設中，經營好大周邊。

文章表示，中國的上述周邊外交政策已見成效，尤其是美國總統川普二度執政之後發動全球關稅戰，「唯有北京敢叫板」，令中國進一步在周邊國家確立了地位。

文章舉例，今年5月以來，已有伊朗外長、塔吉克總統拉、文萊王儲、巴基斯坦總理、寮國人民革命黨總書記訪問中國。此外，尼泊爾外交部長、緬甸總統近日也訪問中國，如果加上3月的新加坡總理黃循財、4月初越共總書記蘇林的到訪，周邊國家掀起了訪問中國潮。

中共總書記習近平今年也首度出訪，6月初訪問了北韓。最近，中共政治局委員、外交部長王毅也訪問蒙古，中央書記處書記、公安部長王小洪訪問哈薩克並出席「中國─中亞公安內務部長會議」。

文章表示，習近平執政之後重視周邊外交，2013年10月中共中央召開新中國成立以來的首次周邊外交工作座談會；去年4月更由「座談會」升格為「會議」，提升了周邊外交的重要性，並將之確定為「實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全局的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵」，所涵蓋的內容更加廣泛，包含外交、軍事、貿易、航運等領域。

習近平去年首訪，也是東南亞3國─越南、馬來西亞、柬埔寨；去年5月還訪問中亞4國（土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦）；去年11月則訪問韓國。

文章表示，整體而言，目前中國的周邊外交之中，只與日本、菲律賓的關係不斷惡化。

一帶一路 王毅

延伸閱讀

中蒙外長會談公報 蒙古國：支持中國實現國家和平統一

蒙古國總統晤王毅：台灣是中國領土不可分割的一部分

美允售南韓飛彈 北韓批「出口戰爭」加劇朝鮮半島緊張

葛來儀：中國海警干擾台灣海域商船 升級危險趨勢

相關新聞

史瓦帝尼共產黨：將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結

台灣與非洲唯一邦交國史瓦帝尼的外交關係近期受到關注。史瓦帝尼共產黨總書記庫內內（Thokozane Kunene）近日接受陸媒專訪時表示，史瓦帝尼因與台灣維持邦交，錯失大陸對非洲國家提供的零關稅貿易優惠；該黨將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結，並希望學習北京處理分裂主義及應對外部勢力介入的經驗。

傳夏寶龍明訪港 關注香港首份「五年規劃」編製工作

據香港星島日報報導，中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將於本周二（16日）赴港考察兩天，由於目前正值香港特區政府就首份「五年規劃」進行公眾諮詢。學者認為，夏寶龍此行料將就此聽取意見並作出指示。

中蒙外長會談公報 蒙古國：支持中國實現國家和平統一

中共外長王毅本月13日至15日訪問蒙古國，大陸外交部15日公布兩國外長會談聯合新聞公報。在公報中，蒙古國重申，「堅定奉行一個中國原則，始終認爲世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。反對『台灣獨立』，支持中國實現國家和平統一，並認爲涉藏、涉港、涉疆等問題是中國內政」。

今年香會海底電纜安全受關注 童振源：台海有事，世界有事

2026年香格里拉對話於5月底在新加坡落幕。駐新加坡代表童振源指出，表面上，由於美中在「川習會」後關係暫時降溫，各國對台海議題的公開發言較往年更為克制，甚至出現部分觀察家所稱的「避談台海」現象。然而，若深入檢視各國領袖、國防部長及智庫專家的發言內容，不難發現：台海和平穩定依然是印太安全架構中無法迴避的核心議題，而海底電纜等關鍵水下基礎設施安全，更已成為各國共同關切的新興戰略焦點。

對台新論 陸智庫拋「不統而統」概念

北京對台工作出現新概念？大陸中國社科院台灣研究所所長朱衛東近日在一場論壇表示，「統一之事急不得、慢不得，更等不得」。他提出，對台工作要避免「統一急躁」與「消極等待」，應因勢利導、積極作為，力爭形成「不統而統」大勢。

融合發展 王滬寧：擴大台企受益面

兩岸融合發展示範區建設專題推進會十三日在福建廈門舉行，中共中央政治局常委兼全國政協主席王滬寧表示，要高品質建設示範區，推動「十五五」時期（二○二六至二○三○年）兩岸融合發展走深走實，強化制度創新、產業合作與青年交流，擴大台胞台企受益面與獲得感，並支持福建探索融合發展新機制新路徑新模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。