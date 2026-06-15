中蒙外長會談公報 蒙古國：支持中國實現國家和平統一

中共外長王毅本月13日至15日訪問蒙古國，大陸外交部15日公布兩國外長會談聯合新聞公報。在公報中，蒙古國重申，「堅定奉行一個中國原則，始終認爲世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。反對『台灣獨立』，支持中國實現國家和平統一，並認爲涉藏、涉港、涉疆等問題是中國內政」。

公報並提及，雙方同意，加強發展戰略對接，推進高質量共建「一帶一路」和「草原之路」倡議框架內項目，擴大礦業、能源、工業、基礎設施、互聯互通、綠色發展、數位經濟、農牧業等領域互利合作，攜手走好符合各自國情的現代化之路。

公報並稱，雙方一致認爲，應維護二戰成果和戰後國際秩序，恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，譴責任何形式的法西斯主義、軍國主義，不支持任何企圖恢復此類思想的行為，共同維護世界和平與安全、維護國際公平與正義。另，蒙古國也表態，積極參與上海合作組織活動。

據大陸外交部新聞稿，王毅13日在烏蘭巴托與蒙古國外長巴特策策格共同會見記者。王毅表示，中蒙是山水相連的近鄰，有著值得珍惜的傳統友誼。中方始終重視對蒙關係，將蒙古國放在周邊外交重要位置，堅持與鄰為善、以鄰為伴，本著親誠惠容的周邊外交理念發展兩國關係。

王毅說，我們讚賞蒙方將發展對華關係作為外交政策首要方針。遠親不如近鄰。蒙方奉行的對華友好政策完全符合蒙古國國家和人民的根本和長遠利益。

王毅並稱，中國經濟每增長1個百分點，會帶動蒙古國出口量增長4%，經濟隨之增長0.6%。兩國第二條跨境鐵路正在加快建設，有望成為兩國互聯互通的又一大動脈。中方是蒙古國可以信賴和倚重的夥伴，永遠會在蒙方最需要的時候伸出援手。