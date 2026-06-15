今年香會海底電纜安全受關注 童振源：台海有事，世界有事

2026年香格里拉對話於5月底在新加坡落幕。駐新加坡代表童振源指出，表面上，由於美中在「川習會」後關係暫時降溫，各國對台海議題的公開發言較往年更為克制，甚至出現部分觀察家所稱的「避談台海」現象。然而，若深入檢視各國領袖、國防部長及智庫專家的發言內容，不難發現：台海和平穩定依然是印太安全架構中無法迴避的核心議題，而海底電纜等關鍵水下基礎設施安全，更已成為各國共同關切的新興戰略焦點。

童振源在其個人臉書發文表示，本屆香會最值得注意的是，各國雖未頻繁直接提及台海，卻持續透過不同議題表達對區域穩定的重視。美國國防部長赫格塞斯在問答環節重申美國對台政策並未改變；日本防衛大臣小泉進次郎再次反對以武力或脅迫片面改變現狀；立陶宛國防部長則公開表示將持續與台灣保持交往。

童振源稱，即使在東協國家之間，對台海局勢的關注也未曾消失。東協秘書長在被問及如何避免台海衝突時，雖未正面回應，仍強調區域對話與預防外交的重要性。童振源認為，這些發言顯示，儘管各國基於外交考量採取不同表述方式，但維護台海和平穩定已成為國際社會的重要共識。

更值得關注的是，國際社會對台海風險的認知，已從傳統軍事衝突逐漸擴展至供應鏈、能源運輸與數位基礎設施等層面，其中海底電纜安全更成為本屆會議的重要議題。

澳洲副總理兼國防部長直言：「海床正成為戰場。」他特別提及台灣周邊海域近年海底電纜受損事件增加，並警告若相關事件並非單純意外，而是刻意測試各國反應能力與政治意志，將構成新型態的灰色地帶脅迫。法國國防部長也將台海與波羅的海、紅海並列，認為這些地區正面臨關鍵水下基礎設施遭干擾的共同挑戰。

童振源指出，這樣的憂慮並非空穴來風。全球超過95%的跨境數據流量仰賴海底電纜傳輸，從金融交易、跨國企業運作到日常網路通訊，都繫於這些埋設在海床下的纜線。一旦遭到破壞，其衝擊將迅速波及全球經濟與資訊網絡。

正因如此，新加坡在本屆香格里拉對話期間主導邀集17國共同發表《水下基礎設施防衛交流指導原則》，建立資訊共享、早期預警與危機應處機制。對依賴全球貿易與數位經濟的國家而言，保護海底電纜與能源管線的重要性，已不亞於維護傳統海上航道安全。

他表示，台海不僅是全球最繁忙的航運通道之一，更是全球半導體供應鏈與數位經濟運作的重要樞紐。全球約半數貨櫃船航經台灣海峽，先進晶片供應更高度集中於台灣。一旦台海發生衝突，不僅區域安全秩序將受到衝擊，全球經濟也將面臨前所未有的震盪。

根據彭博經濟研究2024年的模型推估，若台海爆發重大軍事衝突，全球經濟損失可能高達10兆美元，相當於全球GDP減少10.2%。其衝擊規模不僅幾乎是2020至2022年新冠疫情或2008年全球金融海嘯的兩倍，更超過1991年波灣戰爭、2001年九一一事件及2023年以阿衝突等三項危機所造成經濟損失總和的五倍以上。

即使只是台海遭到封鎖，而非全面戰爭，全球GDP仍可能下滑5%。若爆發全面衝突，台灣GDP可能萎縮40.0%，南韓萎縮23.3%，東南亞萎縮20.1%，中國萎縮16.7%，日本萎縮13.5%，歐盟與美國也將分別面臨9.8%與6.7%的經濟衰退。換言之，在高度相互依存的全球化體系下，沒有任何主要經濟體能夠置身事外。

主辦香格里拉會議的國際戰略研究所（IISS）今年6月10日發布的研究進一步指出，若台海衝突持續一年，全球貿易量最高可能減少50%；高度依賴國際航運與供應鏈的東南亞國家將首當其衝，其中馬來西亞經濟損失甚至可能高達GDP的41%。

童振源指出，這些數據充分說明，台海安全不僅關乎台灣、日本或中國，更關乎全球經濟穩定與人民福祉。從半導體晶片到國際航運，從能源供應到數位通訊，世界經濟早已與台海和平緊密相連。

他認為，當各國開始把目光投向海底電纜與水下基礎設施時，其實也是以另一種方式表達對台海和平的重視。因為世界正逐漸認識到，台海和平不只是東亞地區的利益，更是全球供應鏈安全、數位經濟運作與國際秩序穩定的重要基石。「台海有事，世界有事」。維護台海和平穩定，不僅是維護區域安全，更是在守護全球繁榮與人類共同未來。