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今年香會海底電纜安全受關注 童振源：台海有事，世界有事

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
相較於去年在同一場合警告中國侵略風險已「迫在眉睫」並五次提及台灣，美國國防部長赫格塞斯在今年香格里拉對話的演說中隻字未提台灣引發外界關注。（法新社）
相較於去年在同一場合警告中國侵略風險已「迫在眉睫」並五次提及台灣，美國國防部長赫格塞斯在今年香格里拉對話的演說中隻字未提台灣引發外界關注。（法新社）

2026年香格里拉對話於5月底在新加坡落幕。駐新加坡代表童振源指出，表面上，由於美中在「川習會」後關係暫時降溫，各國對台海議題的公開發言較往年更為克制，甚至出現部分觀察家所稱的「避談台海」現象。然而，若深入檢視各國領袖、國防部長及智庫專家的發言內容，不難發現：台海和平穩定依然是印太安全架構中無法迴避的核心議題，而海底電纜等關鍵水下基礎設施安全，更已成為各國共同關切的新興戰略焦點。

童振源在其個人臉書發文表示，本屆香會最值得注意的是，各國雖未頻繁直接提及台海，卻持續透過不同議題表達對區域穩定的重視。美國國防部長赫格塞斯在問答環節重申美國對台政策並未改變；日本防衛大臣小泉進次郎再次反對以武力或脅迫片面改變現狀；立陶宛國防部長則公開表示將持續與台灣保持交往。

童振源稱，即使在東協國家之間，對台海局勢的關注也未曾消失。東協秘書長在被問及如何避免台海衝突時，雖未正面回應，仍強調區域對話與預防外交的重要性。童振源認為，這些發言顯示，儘管各國基於外交考量採取不同表述方式，但維護台海和平穩定已成為國際社會的重要共識。

更值得關注的是，國際社會對台海風險的認知，已從傳統軍事衝突逐漸擴展至供應鏈、能源運輸與數位基礎設施等層面，其中海底電纜安全更成為本屆會議的重要議題。

澳洲副總理兼國防部長直言：「海床正成為戰場。」他特別提及台灣周邊海域近年海底電纜受損事件增加，並警告若相關事件並非單純意外，而是刻意測試各國反應能力與政治意志，將構成新型態的灰色地帶脅迫。法國國防部長也將台海與波羅的海、紅海並列，認為這些地區正面臨關鍵水下基礎設施遭干擾的共同挑戰。

童振源指出，這樣的憂慮並非空穴來風。全球超過95%的跨境數據流量仰賴海底電纜傳輸，從金融交易、跨國企業運作到日常網路通訊，都繫於這些埋設在海床下的纜線。一旦遭到破壞，其衝擊將迅速波及全球經濟與資訊網絡。

正因如此，新加坡在本屆香格里拉對話期間主導邀集17國共同發表《水下基礎設施防衛交流指導原則》，建立資訊共享、早期預警與危機應處機制。對依賴全球貿易與數位經濟的國家而言，保護海底電纜與能源管線的重要性，已不亞於維護傳統海上航道安全。

他表示，台海不僅是全球最繁忙的航運通道之一，更是全球半導體供應鏈與數位經濟運作的重要樞紐。全球約半數貨櫃船航經台灣海峽，先進晶片供應更高度集中於台灣。一旦台海發生衝突，不僅區域安全秩序將受到衝擊，全球經濟也將面臨前所未有的震盪。

根據彭博經濟研究2024年的模型推估，若台海爆發重大軍事衝突，全球經濟損失可能高達10兆美元，相當於全球GDP減少10.2%。其衝擊規模不僅幾乎是2020至2022年新冠疫情或2008年全球金融海嘯的兩倍，更超過1991年波灣戰爭、2001年九一一事件及2023年以阿衝突等三項危機所造成經濟損失總和的五倍以上。

即使只是台海遭到封鎖，而非全面戰爭，全球GDP仍可能下滑5%。若爆發全面衝突，台灣GDP可能萎縮40.0%，南韓萎縮23.3%，東南亞萎縮20.1%，中國萎縮16.7%，日本萎縮13.5%，歐盟與美國也將分別面臨9.8%與6.7%的經濟衰退。換言之，在高度相互依存的全球化體系下，沒有任何主要經濟體能夠置身事外。

主辦香格里拉會議的國際戰略研究所（IISS）今年6月10日發布的研究進一步指出，若台海衝突持續一年，全球貿易量最高可能減少50%；高度依賴國際航運與供應鏈的東南亞國家將首當其衝，其中馬來西亞經濟損失甚至可能高達GDP的41%。

童振源指出，這些數據充分說明，台海安全不僅關乎台灣、日本或中國，更關乎全球經濟穩定與人民福祉。從半導體晶片到國際航運，從能源供應到數位通訊，世界經濟早已與台海和平緊密相連。

他認為，當各國開始把目光投向海底電纜與水下基礎設施時，其實也是以另一種方式表達對台海和平的重視。因為世界正逐漸認識到，台海和平不只是東亞地區的利益，更是全球供應鏈安全、數位經濟運作與國際秩序穩定的重要基石。「台海有事，世界有事」。維護台海和平穩定，不僅是維護區域安全，更是在守護全球繁榮與人類共同未來。

台海 童振源 川習會

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