融合發展 王滬寧：擴大台企受益面

兩岸融合發展示範區建設專題推進會十三日在福建廈門舉行，中共中央政治局常委兼全國政協主席王滬寧表示，要高品質建設示範區，推動「十五五」時期（二○二六至二○三○年）兩岸融合發展走深走實，強化制度創新、產業合作與青年交流，擴大台胞台企受益面與獲得感，並支持福建探索融合發展新機制新路徑新模式。

新華社昨報導，兩岸融合發展示範區建設專題推進會十三日在廈門舉行，王滬寧出席並致詞表示，要深入貫徹落實中共廿屆四中全會精神，貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述和新時代解決台灣問題的總體方略，高品質建設兩岸融合發展示範區，推動十五五時期兩岸融合發展取得更大成效。

王滬寧稱，十五五時期，深化兩岸融合發展、建設兩岸融合發展示範區迎來廣闊發展機遇和前景。要支持福建探索兩岸融合發展新機制新路徑新模式，推動兩岸融合發展實現更高品質、更深層次、更廣領域的融合，進一步發揮兩岸融合發展示範區引領帶動作用。

他指出，要抓好兩岸融合發展示範區建設工作，把堅持高品質發展貫穿示範區建設全過程。要聚焦兩岸融合發展示範區建設重點任務，加大政策和制度創新，推動示範區先行先試、創造經驗。

王滬寧表示，要完善促進兩岸交流合作政策措施，優化營商環境，加強產業合作，擴大台胞台企受益面和獲得感；要密切兩岸人文交流，強化中華文化紐帶作用，「增進台灣同胞對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同」。要暢通台灣青年前往大陸發展管道，在交流交往交融中增進親情福祉、促進心靈契合。

王滬寧昨還在廈門考察兩岸融合發展工作和台胞服務智能化便利化、兩岸青年交流合作等情況。