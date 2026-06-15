對台新論 陸智庫拋「不統而統」概念

北京對台工作出現新概念？大陸中國社科院台灣研究所所長朱衛東近日在一場論壇表示，「統一之事急不得、慢不得，更等不得」。他提出，對台工作要避免「統一急躁」與「消極等待」，應因勢利導、積極作為，力爭形成「不統而統」大勢。

朱衛東是大陸重要台灣問題專家，自一九八九年起即在中國社科院台灣研究所任職，並於二○二○年八月出任社科院台研所長。他提出「不統而統」概念，在川習會後、美中台關係微妙之際，受到一定關注。

第十二屆兩岸青年學者論壇上周在杭州望湖賓館舉行，中評社報導，朱衛東在開幕式上稱，當前台海局勢嚴峻複雜，要以全面客觀辯證發展的眼光把握兩岸關係形勢，堅持「兩點論」和「重點論」統一，堅持「相對論」而不是「絕對論」，既要看到消極因素帶來的風險挑戰，更要看到有利因素條件的快速增長。

「兩點論」和「重點論」是唯物辯證法的核心方法論。兩點論是指認識複雜事物時，既要看到主要衝突，又不忽略次要衝突；重點論是指在全面分析的基礎上，要著重抓住主要衝突和衝突的主要方面，分清主次，把握關鍵。

朱衛東認為，對台工作不僅要樹牢底線思維和憂患意識，更要注重抓住和用好機遇。「危」和「機」並存、危中有機、危可轉機，挑戰前所未有；應對好了，機遇也就前所未有。他指出，要透過現象看本質，全面精準把握台灣政局與兩岸關係發展的客觀規律及其歷史大勢，客觀清醒地認識「反獨促統」與對美對台鬥爭的複雜性、尖銳性，深刻感悟統一的艱巨性、必然性，增強解決台灣問題的戰略自信、定力和耐心。

他表示，目前台灣問題要避免兩傾向，一是「統一急躁症」，缺乏戰略定力和耐心；二是「消極等待症」，一味被動坐等統一水到渠成。他說，對台工作要既反冒進急躁也反拖延懈怠，統一之事急不得、慢不得，更等不得。要正確處理「開渠引水」和「水到渠成」的關係，因勢利導，積極作為，全力塑造大環境，力爭形成「不統而統」大勢。

朱衛東並稱，大陸在台灣問題上已牢牢掌握戰略主動權、兩岸關係主導權及統一方式和與戰的最終決定權。「現在離統一目標不是遠了而是更近了」。