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中日關係緊張將以商圍政？陸官媒籲日商就高市政府對華政策施壓

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共似乎正將「以商圍政」的統戰作為運用在中日關係上，《環球時報》發表社評，呼籲日本企業界應「發出更明確聲」，要求高市政府修正其涉華及涉台言論。（美聯社）
中共似乎正將「以商圍政」的統戰作為運用在中日關係上，《環球時報》發表社評，呼籲日本企業界應「發出更明確聲」，要求高市政府修正其涉華及涉台言論。（美聯社）

中日關係持續緊張之際，中國日本商會最新白皮書顯示，今年計劃增加或維持在華投資的日資企業占比達59%。對此，大陸官媒《環球時報》發表社評指出，日本工商界相關訴求，實為對高市政府對華政策的「靈魂拷問」。文章並呼籲日本工商界應向高市政府發出更明確聲音，要求其立即修正系列對華「錯誤政策」。

文章指，中國日本商會本月11日在北京發布「中國經濟與日本企業2026年白皮書」，認可中國「巨大的市場機遇」，同時承認中日關係出現令人擔憂的動向，並提出包括企業與文化交流、政府往來及對話機制應保持穩定等的三點希望。

文章稱，中國是日本最大貿易夥伴，日企在華分支機構超過三萬家，龐大市場與產業鏈使日企離不開中國。商會會長本間哲朗亦稱，選擇堅守中國市場的在華日資企業比例高達約85%。中日優化營商環境工作組的持續運作被白皮書認為「對穩定雙邊關係具有重要意義」。

文章還指，中國貿促會發布的「日本營商環境報告2024」顯示，近半數中資企業感受到日本將經濟問題「泛安全化」正在加劇，近四成企業的投資經營受到日本「經濟安保」政策的負面影響。而反傾銷措施與輿論環境亦加大中資企業經營壓力。

文章批評，高市早苗政府上台來，持續以「國家安全」「經濟安保」為由，將地緣政治邏輯引入經貿領域，並設置技術與產業壁壘，加劇陣營對立。同時，自高市拋出『台海有事等於日本存亡危機事態』謬論、屢次觸碰一個中國紅線後，使中日高層對話降溫、常態化磋商機制受阻，政企溝通亦受影響。商會希望加強與中方溝通的訴求，也反映出雙邊關係與民意基礎出現鬆動的現實。

《環球時報》認為，中國日本商會提出的三點「希望」，恰恰是直擊日本政府「錯誤言行」、敦促高市反思糾錯的「靈魂拷問」。日本政府才是導致「政治問題波及企業活動」的始作俑者。

文章警示，日本經濟面臨內需疲弱與日圓貶值壓力，若持續丟失中國大市場，將加劇其多個支柱產業雪上加霜，「日方若真心想為本國企業爭取穩定的發展空間，就應當反躬自省，立即收回錯誤的對華政策和涉台言論，停止以『經濟安保』為名行貿易保護之實，停止在對華輿論戰場上的惡意煽動。」

文章最後呼籲，為了中日經貿合作大局，日本工商界應向高市政府發出更明確聲音，要求其應立即修正系列對華錯誤政策，摒棄對抗思維，唯有日方率先拿出誠意，停止錯誤涉華言行，中日關係才能真正走出當前困境。

北京 日本 大陸

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