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兩岸融合發展 王滬寧：要增進台胞對中華民族與文化的認同

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為大陸主辦的海峽論壇大會13日上午在廈門舉行，中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧在會上致詞。記者陳宥菘／攝影
圖為大陸主辦的海峽論壇大會13日上午在廈門舉行，中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧在會上致詞。記者陳宥菘／攝影

兩岸融合發展示範區建設專題推進會13日在福建廈門召開，中共中央政治局常委兼全國政協主席王滬寧表示，要高質量建設示範區，推動「十五五」時期兩岸融合發展走深走實，強化制度創新、產業合作與青年交流，擴大台胞台企受益面與獲得感，並支持福建探索融合發展新機制新路徑新模式。

據新華社報導，兩岸融合發展示範區建設專題推進會13日在福建廈門召開，王滬寧出席並發表講話。他表示，要深入貫徹落實中共二十屆四中全會精神，貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，高質量建設兩岸融合發展示範區，推動「十五五」時期兩岸融合發展取得更大成效。

王滬寧稱，「十五五」時期，深化兩岸融合發展、建設兩岸融合發展示範區迎來廣闊發展機遇和前景。要支持福建探索兩岸融合發展新機制新路徑新模式，推動兩岸融合發展實現更高質量、更深層次、更廣領域的融合，進一步發揮兩岸融合發展示範區引領帶動作用。

他指出，要落實「十五五」規劃要求抓好兩岸融合發展示範區建設工作，把堅持高質量發展貫穿示範區建設全過程。要聚焦兩岸融合發展示範區建設重點任務，加大政策和制度創新，推動示範區先行先試、創造經驗。要完善促進兩岸交流合作政策措施，優化營商環境，加強產業合作，擴大台胞台企受益面和獲得感。

同時，王滬寧也表示，要密切兩岸人文交流，強化中華文化紐帶作用，「增進台灣同胞對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同」。要暢通台灣青年前往大陸發展管道，引導台灣青年投身大陸高質量發展和現代化建設，在交流交往交融中增進親情福祉、促進心靈契合。

此外，報導指，中共中央台辦、國家發展改革委、福建省負責同志介紹了兩岸融合發展示範區建設進展情況。大陸財政部、交通運輸部、商務部、文化和旅遊部、國務院國資委、國家市場監管總局負責同志作了發言。王滬寧14日上午還在廈門調研兩岸融合發展工作和台胞服務智能化便利化、兩岸青年交流合作等情況。

此前一日，王滬寧出席第十八屆海峽論壇13日舉辦開幕式時致辭指，今年4月習近平會見國民黨主席鄭麗文並發表講話，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業指明了方向，為促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展注入了強大動力。他並稱，廣大台灣鄉親「克服阻礙」踴躍參加，充分展現「擴大兩岸交流交往交融」是人心所向、大勢所趨。

王滬寧 兩岸 廈門

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