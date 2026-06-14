中共對台工作新概念？陸學者提：力爭「不統而統」大勢

「不統而統」是當前中共對台工作新概念？中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東表示，「統一之事急不得、慢不得，更等不得」。他提出，對台工作要避免「統一急躁」與「消極等待」，應因勢利導、積極作為，力爭形成「不統而統」大勢。

中評社報導，朱衛東日前在杭州望湖賓館舉辦的第十二屆兩岸青年學者論壇開幕式上稱，當前台海局勢嚴峻複雜，要以全面客觀辯證發展的眼光把握兩岸關係形勢，堅持「兩點論」和「重點論」統一，堅持「相對論」而不是「絕對論」，既要看到消極因素帶來的風險挑戰，更要看到有利因素條件的快速增長。

‌「兩點論」和「重點論」是唯物辯證法的核心方法論。「兩點論」是指認識複雜事物時，既要看到‌主要衝突‌，又不忽略‌次要衝突‌；「重點論」是指在全面分析的基礎上，要著重抓住‌主要衝突‌和‌衝突的主要方面‌，分清主次，把握關鍵。

朱衛東認為，對台工作不僅要樹牢底線思維和憂患意識，更要注重抓住和用好機遇。「危」和「機」並存、危中有機、危可轉機，挑戰前所未有；應對好了，機遇也就前所未有。

他指出，要透過現象看本質，全面精準把握台灣政局與兩岸關係發展的客觀規律及其歷史大勢，全面客觀清醒地認識「反獨促統」與對美對台鬥爭的複雜性、尖銳性，深刻感悟統一的艱巨性、必然性，增強解決台灣問題的戰略自信、戰略定力和戰略耐心。

朱衛東說，「登高望遠撥雲見日，風物長宜放眼量，才能做到亂雲飛渡仍從容，任憑風浪起，穩坐釣魚台。」他強調，冰凍三尺非一日之寒，台灣問題複雜性和艱巨性史所罕見、世所罕見，超越近現代以來世界上任一個完成國家統一的案例，台灣問題最終解決將貫穿中華民族偉大復興的始終。

他表示，目前，在台灣問題要避免兩傾向，一是「統一急躁症」，缺乏戰略定力和耐心；二是「消極等待症」，一味被動坐等統一水到渠成。

「對台工作要既反冒進急躁也反拖延懈怠，統一之事急不得、慢不得，更等不得。要正確處理『開渠引水』和『水到渠成』的關係，因勢利導，積極作為，全力塑造大環境，力爭形成『不統而統』大勢。」

朱衛東稱，大陸目前在台灣問題上已牢牢掌握戰略主動權、兩岸關係主導權以及統一方式和與戰的最終決定權。「現在離統一目標不是遠了而是更近了」。「大陸解決台灣問題的站位、格局、視野以及實力、能力、手段今非昔比，時、勢、義都在大陸這一邊」，這是大陸對台工作的底氣和定力所在，也是決心和信心所在。

朱衛東強調，未來要全面貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，密切追蹤形勢變化，未雨綢繆，防患未然，準確識變，科學應變，敢鬥善鬥；尤其要抓住和用好機遇，敢於在挑戰中塑造態勢，善於在變局中開新局，不斷推動台海局勢朝著有利於統一的方向邁進。

朱衛東是中國重要台灣問題專家，自1989年起即在中國社會科學院台灣研究所任職，並於2020年8月出任中國社會科學院台灣研究所所長。

朱衛東在日前論壇中未進一步闡述「不統而統」的意涵，但他2024年曾提出，當前對台工作要採取軟硬兩手：維穩融合、遏獨促統。其中軟的一手是繼續推進「融合戰略」，構建兩岸命運共同體。他指出，兩岸融合發展就是要實現「我中有你、你中有我」，不斷加強兩岸群眾的情感連接、利益連接，形塑共同的記憶和共同的政治認同。