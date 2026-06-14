台夏季電價創高 人民日報：可透過兩岸融合發展解決

台灣夏季電價再創新高，「新版夏月電價」6月1日上路，住宅用電千度以上每度達8.86元。中共中央機關報《人民日報》14日刊文指出，台灣經濟發展面臨的結構性難題，完全可以透過擴大兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展獲得解決。文章並批評民進黨政府，從「用愛發電」到「用肺發電」，政治算計換不來民生福祉。

《人民日報》在上述文章寫道，炎炎夏日，台灣民眾卻不得不再次承受上漲的電費。日前，台灣電力公司公布新版夏季電價，其中住宅用電1000千瓦時以上，創下歷史新高。「台灣輿論認為，民進黨當局只會用政治修辭『粉飾太平』，無視基層民眾在炎夏中的煎熬。」

文章提到，近年來，台灣發生「三三全台大停電」等多起大規模停電事件，影響萬人用電的事故也屢屢發生，台灣產業界和廣大民眾深受其害。

文章接著指，究其根源，就是「民進黨當局為了一黨之私」，將能源問題高度政治化，奉行「反核神主牌」，不惜違背科學規律，強行關閉核能電廠；缺電危機浮現，台灣的輿論呼籲重新評估能源結構，但民進黨當局仍充耳不聞，更把能源問題當作黨同伐異、打壓對手的工具。

文章說，如今，缺電已成台灣經濟社會發展的短板。更令人不齒的是，民進黨當局一邊喊「不缺電」，一邊讓電價屢創新高；一邊標榜「照顧民生」，一邊讓民眾荷包「出血」。

文章批評，這種言行不一，「本質上正是『台獨』分裂路線的惡果」。一門心思搞「台獨」的民進黨當局，既無意願也無能力解決台灣經濟社會發展的結構性問題，更不願正視兩岸能源合作，寧願高價購買天然氣，也不與大陸攜手共謀發展，最終受害的是台灣民眾。

文章寫道，從「用愛發電」到「用肺發電」，空氣汙染與電價走高一再證明，政治算計換不來民生福祉，「台獨」只會禍台殃民。正如大陸國台辦發言人所言，大陸的「滿格電力」足以滿足台灣企業的用電需求，也能讓台灣千家萬戶告別暑期用電、限電的不便與擔憂。

文章最後強調，「台灣經濟發展面臨的結構性難題，完全可透過擴大兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展獲得解決」。相信會有越來越多台灣同胞認清「台獨」之害，與大陸共同推動兩岸關系重回和平發展正確軌道。

此前，就大陸國台辦對我國夏季電價的評論，陸委會表示，依經濟部6月1日發布新聞稿，今年住宅夏月電價自6月1日起實施，此是台電仿效國際間美、日、英等電業，自1989年起，每年6至9月實施夏月電價，迄今已37年，今年並無不同。「國台辦不幹正事，連台灣電價都要造謠生事，無聊至極。」