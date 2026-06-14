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蒙古國總統晤王毅：台灣是中國領土不可分割的一部分

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部長王毅近日到蒙古國訪問，當地時間13日與蒙古國總統呼日勒蘇赫會晤。呼日勒蘇赫稱，對華友好是蒙古國外交政策首要方針，強調堅定恪守「一個中國原則」，不支持任何形式的「台獨」行徑。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部長王毅近日到蒙古國訪問，當地時間13日與蒙古國總統呼日勒蘇赫會晤。呼日勒蘇赫稱，對華友好是蒙古國外交政策首要方針，強調堅定恪守「一個中國原則」，不支持任何形式的「台獨」行徑。圖／取自大陸外交部網站

大陸外交部王毅近日到蒙古國訪問，當地時間13日於烏蘭巴托與蒙古國總統呼日勒蘇赫會晤。王毅表示，中方願做蒙古國可依靠的鄰居、值得信賴的朋友和加快發展的夥伴，並推動雙方在能源礦產、數位經濟等領域深化合作。呼日勒蘇赫則重申，對華友好是蒙古國外交政策首要方針，並強調恪守「一個中國原則」，不支持任何形式的「台獨」行徑。

據大陸外交部網站消息，王毅在與呼日勒蘇赫會晤時表示，中蒙山水相連、命運與共，是永遠的鄰居，也是全面戰略夥伴。在兩國元首戰略引領下，中蒙關係保持總體發展勢頭。雙方同意朝著共建和平共處、守望相助、合作共贏的中蒙命運共同體作出努力。中方願同蒙方積極探討把這一共識轉化為具體政策和實際舉措，強化戰略互信、深化務實合作，夯實友好基礎，實現共同發展繁榮，攜手邁向現代化。

王毅說，中國對蒙政策保持穩定性連續性，始終把發展中蒙關係置於周邊外交重要位置，有意願也有能力做蒙古國可以依靠的鄰居、值得信賴的朋友和加快發展的夥伴。中方尊重蒙古國的獨立、主權和領土完整，尊重蒙方自主選擇的發展道路。遠親不如近鄰，中方讚賞蒙方把發展對華關係作為蒙對外交往的首要方針，認為這完全符合蒙國家和人民的根本利益。

他接著說，中方願同蒙方共同落實好兩國元首達成的重要共識，加強發展戰略對接，深挖合作潛能，推進互聯互通、能源礦產、貿易投資等既有合作，在重要礦產、綠色發展、數字經濟等領域打造更多合作增長點。中方願同蒙方在中俄蒙、上海合作組織等多邊平台加強團結協作，同全球南方國家聯合自強，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

在中方中討中，呼日勒蘇赫則說，中蒙兩國始終相互理解、相互信任，尊重彼此獨立、主權和領土完整，互利合作不斷深化，今年有望實現雙邊貿易額200億美元目標。

同時，呼日勒蘇赫說道，中國是蒙古國永遠的好鄰居，對華友好是蒙古國外交政策的首要方針。蒙方理解尊重中方的立場和關切，「堅定恪守『一個中國』原則，認為台灣是中國領土不可分割的一部分，不支持任何形式的『台獨』行徑，涉港、涉藏、涉疆問題也都是中國內政」。蒙古國不會因為同其他國家關係做任何損害中方利益的事情。

他表示，習近平提出構建人類命運共同體理念和四大全球倡議，為維護世界和平穩定發揮了重要作用，符合世界人民的利益。蒙方積極支持習主席提出的重大理念倡議，願同中方在國際地區事務中加強合作、共同踐行。

蒙古 王毅 外交部 中國 台灣

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