政治學者：中共以三戰手段威脅台灣 應強化防衛韌性

東吳大學政治系副教授陳方隅今天表示，中共正透過輿論戰、法律戰及心理戰等「三戰」手段，試圖影響台灣對中國的認知，並分化社會。他認為，面對相關威脅，台灣除應強化軍事防衛外，也須提升民眾對中國統戰及認知作戰的警覺性與社會韌性。

西藏台灣人權連線、台灣人權促進會等團體今天舉辦「不同的抗爭，共享的自由：建立抵抗中國壓迫的聯合防線」講座。

陳方隅表示，中共正對台灣以及許多國家實施「三戰」，包括輿論戰、法律戰及心理戰。輿論戰是希望影響社會大眾的看法，包括讓台灣人覺得中國很強大、美國很邪惡、民主政治很爛等。

陳方隅表示，法律戰是指中共不斷擴張其法律體系，從「反分裂國家法」到「民族團結進步促進法」等，一步步擴張其管轄權，例如針對被認定為「台獨」人士進行舉報或缺席審判等。心理戰是要讓大家覺得最好不要抵抗，而是跟隨中國、追求中國的榮光等。他提到，分化社會、區分敵我也是中共的重要手段之一。

陳方隅表示，中共現在採用「三戰」而不直接對台動用軍事手段，是基於成本、風險、國際壓力及國家名聲的考量。中國軍費每年約增長7%，即使短期內不會對台動武，也一直在做相關的準備。

他提到，部分台灣人可能不察覺「三戰」的存在，因為「三戰」屬於較為隱蔽的手段，透過潛移默化的方式改變台灣人對中國的看法。

陳方隅表示，面對中共的威脅，台灣政府應該加強防衛，一是加強民眾對中國的認知，對中國的統戰行為產生「抗體」，對實際侵害行為有所警覺；二是加強軍事及防衛力量，提升民眾的韌性及防衛意志。「各種研究都告訴我們，只要台灣不投降，中國基本上不太可能輕易拿下台灣」。

台灣勞工陣線資深研究員孫友聯表示，面對中共以不同的法律，如「反分裂國家法」來威脅台灣，台灣政府可能需要思考，是否有必要制定新的法律，以保護台灣境內民眾及人權工作者。