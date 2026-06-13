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國台辦宣布對台十項措施階段性成果 開通3條兩岸航線、引進9部台灣電影

聯合報／ 特派記者陳宥菘／廈門即時報導
大陸國台辦主任宋濤（左6）13日在「十項促進兩岸交流合作的政策措施對接簽約會」上致詞說，今年四月發布的對台「十項措施」已取得積極進展和階段性的成果。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦主任宋濤（左6）13日在「十項促進兩岸交流合作的政策措施對接簽約會」上致詞說，今年四月發布的對台「十項措施」已取得積極進展和階段性的成果。記者陳宥菘／攝影

今年四月，國民黨主席鄭麗文訪陸，並與中共總書記習近平會談後，中共中台辦授權發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，大陸國台辦主任宋濤13日在海峽論壇舉辦期間宣布，已取得積極進展和階段性的成果，具體包括三家大陸航空公司將恢復開通三條兩岸航線、進一步推動台灣文旦柚輸入大陸、引進9部台灣電影在大陸院線上映等。

大陸方面13日晚間在廈門舉辦一場台灣特色農漁產品對接簽約儀式，宣布將採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚等，進一步落實「十項措施」。

針對「十項措施」，宋濤在會上致詞時提到，經過我們和中國國民黨等台灣有關方面的共同努力，落實「已取得積極進展和階段性的成果」，具體共有十點：

一是在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，我們與中國國民黨及台灣有關工商團體等方面建立溝通機制，務實推動十項措施落實落細；

二是發揮國共兩黨牽引作用，建立兩岸青年雙向交流機制化平台，並將舉辦相關的交流活動；

三是東方航空、春秋航空、山東航空將分別恢復開通成都至台中、寧波至高雄、青島至台中的直航航線；

四是積極支持台灣業者整改，進一步推動台灣文旦柚輸入大陸；

五是在各類經貿交流活動中舉辦台灣農漁產品的展銷會對接會；

六是各地積極為台灣農漁產品輸入大陸提供便利，幫助其拓展銷售渠道；

七是依託福州連江國家遠洋漁業基地，建設台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位；

八是對在福州馬祖產業合作園區開展生產經營的台灣遠洋漁業企業，租用廠房或經營性用房，同等享受福馬同城生活圈的有關政策；

九是引進九部台灣電影在大陸院線上演，多部台灣電視劇有望近期在大陸的衛視頻道播出；

十是成立兩岸視聽版權交流中心，為兩岸的影視劇、紀錄片、微短劇等視聽產品交流合作，搭建一體化的專業服務平台。

宋濤表示，今天的簽約會，見證兩岸相關企業簽署農產品購銷協議，這既是落實10項措施的新成果，更是兩岸同胞共同擴大兩岸交流交往交融的新起點。我們將繼續與台灣有關方面共同努力，進一步推動10項措施落實落細，堅持以交流融合，增進民生福祉，爭取讓兩岸更多的同胞獲其利，共享其惠。

宋濤 兩岸 海峽論壇 國台辦

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