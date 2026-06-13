海峽論壇釋紅利！陸將買鳳梨釋迦、石斑魚 落實鄭習會後「十項措施」

13日下午海峽論壇舉辦期間，大陸方面舉辦一場農漁產品對接簽約儀式，宣布將採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚等，兩岸企業現場簽署合作意向書，以此落實四月鄭習會後，大陸宣布的對台「十項措施」。

大陸國台辦主任宋濤、國民黨副主席張榮恭在現場見證。因陸委會禁令未能出席海峽論壇的台東縣長饒慶鈴也特別透過影片表示，期待在今年鳳梨釋迦豐收時，分享來自台東土地甜美的滋味。

今年四月，國民黨主席鄭麗文訪陸，並與中共總書記習近平會談後，中共中台辦授權發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，其中第五項為：在堅持九二共識、反對台獨政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利。支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道。

陸方今天在廈門舉辦「十項促進兩岸交流合作的政策措施」對接簽約會。大陸國台辦副主任彭慶恩主持表示，大陸方面有浙江、福建、湖南、廣東、廣西有關企業的簽約代表，台灣方面則有南投、屏東、台東、雲林、花蓮縣簽約的代表。

現場進行五個項目的簽約，包括台灣農產共同協力運銷合作社與湖南省果品協會、協春水產與廈門一貿物流、南投縣農會與杭州市商貿旅遊集團、天崴農業科技與深圳市百果園供應鏈，以及花蓮縣農會與廣西國控集團。

宋濤致詞表示，一紙購銷協議，連接兩岸果園、魚塭千家萬戶。這場簽約會既是落實「十項措施」的新成果，更是兩岸同胞擴大交流交往交融的新起點。我們將繼續與台灣有關方面共同努力，進一步推動十項措施落實落細，堅持以交流融合，增進民生福祉，爭取讓兩岸更多同胞獲其利、共享其惠。

張榮恭說，台灣農漁民的產品行銷到大陸，「只是為了生計而已，還要遭到抹黑打壓，那絕對天理不容」。近日首次發生台灣縣市長被台灣方面禁止來參加海峽論壇的情況令人遺憾，但沒有力量能阻止這種自發性的互利行為。

饒慶鈴透過影片表示，「很遺憾這次陸委會沒有通過我的出境申請，不能來參加海峽論壇」，在這裡特別感謝這次簽約的各方合作夥伴，距離年底的鳳梨釋迦產季還有一段時間，我們能夠提早規劃，提早佈局，這對台東的農民來說，是莫大鼓勵。

台灣農產共同協力運銷合作社與湖南省果品協會的合約，是採購台東鳳梨釋迦。但據瞭解，目前僅簽署合作意向，尚未確定實際採購量。代表饒慶鈴出席簽約儀式的合作社代表楊淇鈞說，饒縣長交代他在現場「不要太興奮！」

國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉也透過影片表示，非常高興能夠見證屏東優質石斑魚的採購簽約，今天的簽約不是政治活動，而是民生的公平，不是意識形態的競爭，而是人民福祉的實踐。希望兩岸能夠深化和交流，讓台灣優質的農漁產品找到市場。

大陸方面今天舉辦採購台灣特色農漁產品簽約儀式，率團赴廈門出席海峽論壇的國民黨副主席張榮恭在現場見證。記者陳宥菘／攝影

大陸方面今天舉辦採購台灣特色農漁產品簽約儀式，國台辦主任宋濤在現場見證。記者陳宥菘／攝影