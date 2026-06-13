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流亡藏人第三代在台批大陸同化政策 強調自由西藏運動不會消失

中央社／ 台北13日電
圖伯特人民議會議員貢布頓珠（右2）13日在台北舉行的一場講座強調，中國透過不同政策加速對藏人身分認同、語言及文化的同化，但藏人爭取西藏自由的運動會持續下去。中央社
圖伯特人民議會議員貢布頓珠（右2）13日在台北舉行的一場講座強調，中國透過不同政策加速對藏人身分認同、語言及文化的同化，但藏人爭取西藏自由的運動會持續下去。中央社

圖伯特（西藏）人民議會議員貢布頓珠今天強調，中國透過官方寄宿學校制度以及即將實施的「民族團結進步促進法」，加速對藏人身分認同、語言及文化的同化，但是藏人爭取西藏自由的運動將會持續下去。

西藏台灣人權連線、台灣人權促進會等團體今天在台北舉辦「不同的抗爭，共享的自由：建立抵抗中國壓迫的聯合防線」講座。

圖伯特人民議會議員貢布頓珠（Gonpo Dhundup）是流亡藏人第三代。他指出，1959年西藏抗暴運動後，中共在西藏的控制進一步強化，引入多項嚴苛的政策來消除西藏人的身分及文化，包括所有兒童被迫入讀殖民寄宿學校。這些學校是中國政府支持成立，課程由中國政府決定，包括教授中文、中國歷史等內容。

貢布頓珠指出，大量西藏兒童被迫入讀這些殖民寄宿學校，嚴重影響藏人兒童的成長，不少兒童無法正確使用藏語，只懂得說中文，也加深他們與藏族文化之間的疏離。

中國「民族團結進步促進法」將於今年7月1日正式實施。該法明確規定「全面推廣普及『國家通用語言文字』」，也就是向各少數民族推廣漢語普通話，以及官方規範的簡體漢字。

貢布頓珠說，這部法律企圖強行構建單一的國家認同，強制推動各民族「融合」，使西藏人及維吾爾人等群體面臨文化、宗教及語言遭到消除的風險。他相信，「民族團結進步促進法」實施後，西藏的情況會進一步惡化。

不過，貢布頓珠強調，中國政府以為再過一、兩代，「自由西藏運動」（Free Tibet）便會消失，但其實不會，運動會繼續下去，直到西藏有自由為止。

西藏 中共 語言

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