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看到海龜要留意？陸國安部稱恐有「諜龜」在蒐集情報

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家安全部近日宣導要留意「較大型活體海洋動物」，原因是因為這些動物有可能會是「諜龜諜魚」。圖／取自澎湃新聞
大陸國家安全部近日宣導要留意「較大型活體海洋動物」，原因是因為這些動物有可能會是「諜龜諜魚」。圖／取自澎湃新聞

在台灣會看到若在海中遇到海龜不能亂摸的宣導，是為了保護野生動物、避免觸犯野生動物保育法。中國大陸國家安全部近日則宣導要留意「較大型活體海洋動物」，原因則是因為這些動物有可能會是「諜龜諜魚」。

大陸國家安全部時常在其社群平台發布貼文，要求民眾小心身邊可能會危害國家的人事物，像是使用翻譯軟體、老舊路由器、跨境購物、應用程式授權等，最新一則提醒則將焦點轉向海洋領域。

大陸國家安全部表示，國家安全機關近年發現，境外間諜情報機關透過多種新型間諜設備，持續蒐集竊取我海洋敏感數據，像是探測浮標和水面航行器。

文中舉例，一個境外海洋研究所投放的球形海洋監測浮標，裝有氣象傳感套件和錨鏈，掛載著高精度監聽傳感器陣列，可以即時蒐集周邊聲波數據和潛艇的聲紋資訊；另一個則是新型波浪滑翔機，搭載定位裝置、無線電通信裝置等傳感器，可通過衛星系統即時接收指令並向境外傳送與軍事相關的海洋環境和艦船活動資訊等數據。

文中還特別提到「諜龜諜魚」，在大陸某海域發現有較大型活體海洋動物被掛上傳感器，在特定區域游動，即時收集附近的水溫、鹽度、洋流等海洋環境敏感數據，並透過衛星向境外傳輸。

大陸國家安全部表示，海洋的洋流動態、水溫特性、溫度分布及海底地形等敏感數據資料，一旦被境外間諜情報機關竊取，將嚴重危害我國土安全、軍事安全、經濟安全。

海龜 大陸 間諜

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