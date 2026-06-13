【專家之眼】富察家人低調 出獄事何以成媒體獨家？

八旗文化總編輯富察（李延賀）遭中共以「煽動分裂國家罪」判處3年有期徒刑，近日報導指出，富察已於今年5月出獄，但仍因1年附加刑遭限制出境。此事正往好的方向發展，但看媒體近日報導與賴政府反應，仍有令人不安之處，值得點明。

首先，該訊息最早由匿名「知情人士」給特定媒體獨家報導。看報導內容，除要證明其消息靈通外，還指出：富察被列為中國「兩高」報告懲治台獨的具體案例，中共在兩會期間大肆宣傳，即便家屬低調配合不敢張揚，出獄後還不讓人出境，必須服完附加刑，跟李明哲出獄能夠直接返台，不用服附加刑完全不同。

有意思地方在於：能對該案進度掌握這麼詳盡，除中共外，應該就是家屬與曾向之求援的特定力量。中共不會講，更不會跟綠媒講；在台家屬既然低調不張揚，自然也不會講；那問題就來了：報導的「知情人士」是從哪得知確定訊息的？

其次，「知情人士」特別拿李明哲案做比較，這應該才是要提早報導重點。過去試圖援救被中共逮捕台人，一直有兩種聲音：

一是把事情鬧大，想讓中共投鼠忌器，甚至或可因為心虛放回。

二是低調配合，使中共有台階可下，企盼懲罰輕輕落下。

富察與李案家屬處理方式各走一端，結果李被判徒刑5年，算是近年台人因相關案件被判較重的刑期。「知情人士」避此不談，卻特指李出獄後能直接返台，似乎在為未來討論帶風向。

然而，該指出兩點：

一、法律個案情節不同，類比必須謹慎。

二、就算要比，兩岸開始交流後台人在大陸被判刑，一般很少被加上附加刑，即便間諜等罪有加上，也少聽聞會執行，畢竟讓有國安疑慮者在大陸走透透，中共應該也沒那麼放心？但李及家屬在案發後表現特別，這對中共處理後案有沒有影響？外界沒有證據不能亂說。但至少從李之後，相關案件所有被判者都被加了附加刑，且須執行完畢。李及家屬在公私益上考量如何？各人自有一把尺。

第三，有人對此司法案件喊話，甚至要在野黨發聲。但陸委會至少公開表示，為尊重家屬意見，不對本案進行說明。最近喊話者如果一路關心，就會知道富察家屬長期堅持低調立場，要台灣政治力高調介入的這群人若非平時不關心，恐怕也是為了政黨鬥爭。

最後，賴政府稱對該案相關情況都有掌握，但尊重家屬意見，不會對該案進行說明。但隨即轉批評此事彰顯中共長臂管轄到台灣出版界，相當惡劣。

有問題當然可以批評，但政府說話應該要有理有據。長臂管轄最早是美國開始的，賴政府是否曾以相同標準檢視美國？在此案，中共是在大陸境內、對原籍大陸的人民動手，如何「管轄到台灣出版界」？政府應該要提供信服證據。

還令人遺憾的是，政府聲稱對情況有掌握，是誰告訴政府的？面對相信政府的人民，政府所為卻是發表家屬不樂見的政治操作。再看到富察過去立場可能與綠營相近，現在落到如此對待，一般民眾不知做何感想？

現在是最後一哩路。富察人還在大陸，希望相關「好友」與政治力量能心懷善念、關心家屬、謹守分際，不要搞政治搞過頭，給富察帶來麻煩，讓家屬及真正關心富察者平靜迎接團圓生活吧。