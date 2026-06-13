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陸加速「小四通」步伐 改善閩台基礎設施

經濟日報／ 特派記者陳宥菘／廈門12日電

大陸福建官方表示，將加快「小四通」（通水、通電、通氣、通橋）實施步伐，推進閩台基礎設施應通盡通，並推動恢復更多閩台空中客運直航航線，支持金門共用廈門新機場。

第十八屆海峽論壇大會13日在廈門舉行，福建官方12日在廈門市海峽會議中心召開記者會，說明本屆海峽論壇相關情況。

包括福建省台辦副主任陳志勇、福建省政府新聞辦副主任柯宜達、廈門市副市長莊榮良出席。

針對福建將如何繼續推動建設兩岸融合發展示範區，陳志勇在會上表示，將從四個方面進一步落實。一是著力建設共同家園，制定完善台胞台企享受同等待遇的政策舉措，優化台胞在閩就醫、購房、養老等公共服務。建設閩台人才聚集平台，優化提升台青實習就業基地。完善台胞台企權益保障協調聯動機制，打造大陸涉台司法服務優選地。

陳志勇指出，二是著力提升經貿合作，將持續探索兩岸共同市場建設路徑，放寬台資台企市場准入條件。加快「小四通」（通水、通電、通氣、通橋）實施步伐，推進閩台基礎設施應通盡通。推動恢復更多閩台空中客運直航航線，支持金門共用廈門新機場，構建立體式綜合性對台通道樞紐。

陳志勇說，三是著力推進人文交流。深化宗親、民間信仰等領域交流，推動恢復福建居民赴台灣本島個人遊試點。加強閩台影視文化作品合作，加強閩台關係檔案、族譜、涉台歷史文化遺存等保護機制。他指出，四是著力深化全域融合，推進廈金、福馬「同城生活圈」建設，加大平潭綜合實驗區開放發展支持力度，研究實施新一批政策措施，複製推廣對台先行先試舉措。

在兩岸青年交流方面，陳志勇強調，海峽論壇注重青年「交融」，始終把青年民間交流作為重中之重。

廈門 金門 海峽論壇

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