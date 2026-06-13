陸加速「小四通」步伐 改善閩台基礎設施

本屆海峽論壇，是陸委會首次禁止地方政府人員參與，且是連續二年沒有縣市首長與會。在此大氛圍下，台方出席嘉賓的層級也稍有下降與低調。系列活動中的第廿四屆的海峽青年論壇，國民黨方面是由本場論壇主辦方之一的國民黨青工總會副總會長出席，去年是時任大陸事務部主任林祖嘉與會。金馬同享論壇，台方也僅有金門縣前縣長李炷烽等代表，沒有現任官員。

2026-06-13 00:00