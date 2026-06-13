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惹怒北京 菲防長全家遭陸制裁

聯合報／ 記者張鈺琪、張雅慧／綜合報導
菲律賓國防部長鐵歐多洛。（路透）
菲律賓國防部長鐵歐多洛。（路透）

大陸外交部十一日宣布制裁菲律賓國防部長鐵歐多洛及其親屬，主因在於鐵歐多洛涉華言論破壞中菲關係。對於制裁是否會影響大陸未來對菲律賓的援助，大陸外交部發言人林劍十二日回應稱，如果任由鐵歐多洛一再破壞雙方穩定關係的努力，最終損害的只會是菲國利益。

大陸外交部昨天舉行例行記者會。針對制裁鐵歐多洛媒體的相關提問，以及鐵歐多洛昨天的聲明與批評。林劍表示，鐵歐多洛仍在顛倒黑白、攻擊抹黑，他的這些言行不是他所標榜的所謂維護本國尊嚴，而是「撈取政治私利的作秀表演」。正是他（鐵歐多洛）這樣一小撮人不負責任的肆意妄為，才會導致中菲的爭議激化、兩國關係惡化。

大陸外交部官網十一日晚發布消息稱，「菲律賓國防部長鐵歐多洛多次發表涉華謬論，損害中方正當利益，破壞中菲兩國關係。為維護中國國家主權、安全、發展利益，中方決定，禁止鐵歐多洛及其配偶、子女入境中國內地和香港、澳門，禁止中國境內的組織、個人與鐵歐多洛及其配偶、子女進行任何交易、合作等活動。」

據中方說法，鐵歐多洛被中方制裁的最新導火線一是五月中，他親自帶隊赴一處中資鋼鐵廠，以歧視性和選擇性任意扣押廠內六十九名有合法身分的中國工人；二是五月底新加坡香會期間，他對中方緊急供應菲律賓因美伊戰事所欠缺的化肥和燃料，稱作是包裝和欺騙，不管如何粉飾對菲律賓的幫助都無濟於事，徹底惹怒大陸。

六月二日的大陸外交部記者會上發言人毛寧就此回應稱，此人完全不顧菲民生福祉，完全沒有任何知恩感恩之心，只有個人私利，不惜拿民生問題搞政治作秀，嚴重損害中菲關係和雙方互信，也完全不符合菲國家和人民利益。菲方如果放任這樣的人為所欲為，中方如何繼續向菲提供物資和援助？最終損害的是誰的利益？

據外媒報導，鐵歐多洛十二日的聲明，批評中方制裁是針對「說出真相的人」。他並稱，將繼續履行職責，維護菲律賓國家尊嚴，反制中方「在菲律賓領土和海域犯下的惡行」。二○二四年八月鐵歐多洛在美國印太司令部一場會議上發言時指，中國是東南亞和平的「最大破壞者」。

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