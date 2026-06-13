觀察站／寒蟬效應 禁不住民間赴陸熱潮

本屆海峽論壇，是陸委會首次禁止地方政府人員參與，且是連續二年沒有縣市首長與會。在此大氛圍下，台方出席嘉賓的層級也稍有下降與低調。系列活動中的第廿四屆的海峽青年論壇，國民黨方面是由本場論壇主辦方之一的國民黨青工總會副總會長出席，去年是時任大陸事務部主任林祖嘉與會。金馬同享論壇，台方也僅有金門縣前縣長李炷烽等代表，沒有現任官員。

參與過多屆海峽論壇的金門方面社團人士觀察指，這兩年在陸委會層層禁令下，現職軍公教人員不能來，海峽論壇重點交流領域之一的基層交流，許多村里長也都不敢參加，退休人員擔心會被政府找麻煩也沒來，今年大環境陷入「寒蟬效應」。

值得一提的是，本次海峽論壇期間，首次舉辦「金馬同享論壇」，這也反映大陸近年加強推動福建與金門、馬祖融合發展的趨勢。

在活動期間，論壇方安排許多台灣參訪團前往興建中的廈金大橋（廈門段）以及廈門國際翔安機場參訪，這兩項重大基礎設施都將在今年底完工啟用，也都為台灣預留了空間，包括廈金大橋留有連結金門島的對接口，新機場也預留一片空地，作為金門航廈使用。這些除為金馬民眾生活帶來便利，也顯示大陸仍在按節奏持續推進對台政策。

有消息指，今天海峽論壇大會結束後，陸方將宣布放寬台灣相關農漁產品的輸入條件，特別針對雲林的文旦柚、南投的茶葉、屏東的石斑魚以及台東的鳳梨釋迦等項目，受到相當大的期待與矚目。陸方若進一步開放台灣農產品，或可獲得部分中南部農民的歡迎，這會是民進黨政府最在意的部分。

陸委會以統戰平台嚴禁地方政府參加海峽論壇，即便不是海峽論壇，政府也再三警告台人赴陸會被監控甚至被抓，政府的種種作為均顯示不樂見兩岸交流，只是當前兩岸人員往來呈現一面倒，台灣民眾赴陸呈快速增加現象，政府又當如何解釋？