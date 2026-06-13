政府禁公務員出席 陸媒諷「民禁擋」

我政府禁止公務人員出席大陸舉辦的海峽論壇，新華社發表評論指，民進黨到底在怕什麼？並嘲諷民進黨視兩岸正常往來為洪水猛獸，種種偏執失智的操作，把自身活成了與民生民意相悖的「民禁擋」。

評論稱，兩岸同胞是一家人，走近走親、常來常往是大家的樸素願望。海峽論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」的定位，對促進兩岸各領域交流合作、增進同胞利益福祉發揮了重要作用，被譽為跨越海峽的「百姓論壇」。十七年來，在這個平台上，兩岸同胞敘親情鄉誼，架起聯通過往、當下與未來的「連心橋」。

文章批判，民進黨「逢中必反」之性已然入骨入髓，從線上的各類大陸應用程序到線下的諸多兩岸交流活動，無不如臨大敵、必欲禁限。他們動輒祭出嚴苛禁令，惡意抹黑交流平台為「統戰工具」，視兩岸正常往來為洪水猛獸。民進黨在瘋狂打壓、肆意詆毀的表象之下，滿是藏不住的恐慌與心虛。民進黨是怕真相昭然、怕人心相通，也怕融合深化。

文章說，島內（台灣內部）最新民調顯示，近七成台灣民眾認為應改善兩岸關係、爭取和平。根據大陸方統計，今年一季度，辦理台胞證人次較去年同期上升百分之十一點八，台胞入境大陸人次較去年同期上升百分之廿七點六，這就是民意，包括海峽論壇在內的兩岸交流活動持續熱絡，台灣同胞用腳步表達要和平、要發展、要交流、要合作的訴求。