快訊

斷交3年宏都拉斯仍欠我133億 吳志中證實追討：該歸還的都要歸還

他搭國內線班機被要求看護照一票人不信 內行人曝原因：是真的

聽新聞
0:00 / 0:00

張榮恭率團參加海峽論壇 會晤福建省委書記：持續推動台閩交流

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席張榮恭率團前往福建出席海峽論壇，今日中午會見福建省委書記周祖翼。圖／國民黨文傳會
國民黨副主席張榮恭率團前往福建出席海峽論壇，今日中午會見福建省委書記周祖翼。圖／國民黨文傳會

國民黨副主席張榮恭率團前往福建出席海峽論壇，今日中午會見福建省委書記周祖翼。張榮恭表示，樂見福建在推動「十五五規畫」持續取得成功，促進台閩之間的交流合作。他以金門和廈門從戰地前線轉化為和平樞紐為典範，盼能推動兩岸關係和平發展。

會談過程中，周祖翼介紹福建省對於十五五規畫的產業與建設的現況，並詳述福建推動兩岸融合發展示範區的願景和具體措施，以及台商台胞在福建生活發展的情況。

張榮恭表示，感謝福建長期以來對在閩台商、台青的照顧，希望福建能夠一如既往地持續關心台胞的生活福祉和權益保障。

張榮恭指出，18年來，海峽論壇在兩岸交流間已經建立了很有信譽的品牌，希望能夠越擦越亮，擴大推進兩岸和平、共同發展。

國民黨訪團行程共計3天，成員包括大陸事務部主任張雅屏、智庫副執行長沈建億等。

張榮恭 福建 國民黨

延伸閱讀

海峽論壇將至 福建：加快「通橋」等小四通 推進閩台基礎設施應通盡通

海峽論壇大會明登場 福建省：持續推進兩岸民間交流、融合發展

陸委會禁令下 藍委廖先翔出席海峽論壇系列活動「共同家園論壇」

兩岸海峽論壇被貼統戰標籤 張雅屏：民進黨正進行高明認知作戰

相關新聞

張榮恭率團參加海峽論壇 會晤福建省委書記：持續推動台閩交流

國民黨副主席張榮恭率團前往福建出席海峽論壇，今日中午會見福建省委書記周祖翼。張榮恭表示，樂見福建在推動「十五五規畫」持續取得成功，促進台閩之間的交流合作。他以金門和廈門從戰地前線轉化為和平樞紐為典範，盼能推動兩岸關係和平發展。

美媒：陸經濟施壓下 東歐「水餃聯盟」挺台聲勢轉弱

面對中國大陸經濟施壓，曾在疫情期間高調挺台、被稱為「水餃聯盟」（Dumpling Alliance）的部分東歐國家，如今在處理對中與對台關係時，正轉向更謹慎的平衡策略。

海峽論壇將至 福建：加快「通橋」等小四通 推進閩台基礎設施應通盡通

第十八屆海峽論壇大會明天將在廈門舉行，福建官方今天宣示，將加快「小四通」（通水、通電、通氣、通橋）實施步伐，推進閩台基礎設施應通盡通，並推動恢復更多閩台空中客運直航航線，支持金門共用廈門新機場。

日媒：日本貿促會代表團訪華延期 原定21日起訪問北京

日中經貿交流再出現變化。日本共同社12日引述多名相關人士報導，日本國際貿易促進協會代表團原定6月21日至24日訪問北京，但相關行程將延期，具體原因與新的訪問日期尚未公布。

海峽論壇大會明登場 福建：持續推進兩岸民間交流、融合發展

第十八屆海峽論壇明天將在廈門舉行大會，陸委會首次禁止地方政府赴陸參加。福建省台辦副主任陳志勇今（12）日強調，「無論台海局勢如何變幻，我們持續推進兩岸民間交流交往，深化兩岸各領域融合發展」。

「能溝通就是好事」 中美商會會長：川習會讓一切回歸正常

5月中旬，中美元首在北京舉行會晤。中美商會會長何邁可（Michael Hart）近日表示，對美國商界而言，中美元首會晤最重要的意義，「不是（雙方）額外達成了什麼協議，而是兩位領導人見面了。」他認為，這次的會晤也讓中美兩國政府以及企業界釋放「中美仍然能夠合作」的訊號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。