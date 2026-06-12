張榮恭率團參加海峽論壇 會晤福建省委書記：持續推動台閩交流

國民黨副主席張榮恭率團前往福建出席海峽論壇，今日中午會見福建省委書記周祖翼。張榮恭表示，樂見福建在推動「十五五規畫」持續取得成功，促進台閩之間的交流合作。他以金門和廈門從戰地前線轉化為和平樞紐為典範，盼能推動兩岸關係和平發展。

會談過程中，周祖翼介紹福建省對於十五五規畫的產業與建設的現況，並詳述福建推動兩岸融合發展示範區的願景和具體措施，以及台商台胞在福建生活發展的情況。

張榮恭表示，感謝福建長期以來對在閩台商、台青的照顧，希望福建能夠一如既往地持續關心台胞的生活福祉和權益保障。

張榮恭指出，18年來，海峽論壇在兩岸交流間已經建立了很有信譽的品牌，希望能夠越擦越亮，擴大推進兩岸和平、共同發展。

國民黨訪團行程共計3天，成員包括大陸事務部主任張雅屏、智庫副執行長沈建億等。