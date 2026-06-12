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陸制裁菲防長是否影響對菲援助？陸外交部：損害的是菲國利益

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（截自央視新聞）
大陸外交部發言人林劍。（截自央視新聞）

大陸外交部11日宣布制裁菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）及其親屬，主因在於鐵歐多洛涉華言論破壞中菲關係。對於制裁是否會影響大陸未來對菲律賓的援助，包括燃料和物資供應，大陸外交部發言人林劍12日回應稱，如果任由鐵歐多洛一再破壞雙方穩定關係的努力，最終損害的只會是菲國利益。

據陸媒報導，大陸外交部12日下午舉行例行記者會。針對制裁鐵歐多洛相關提問，林劍表示，外交部網站公布的對鐵歐多洛及其親屬實施制裁的決定，已經說明了有關的具體情況。

林劍強調，如果任由鐵歐多洛這樣的人一再破壞雙方穩定關係的努力，最終損害的只會是菲律賓國家和人民的根本利益。

據此前報導，大陸外交部官網11日發布消息稱，「菲律賓國防部長鐵歐多洛多次發表涉華謬論，損害中方正當利益，破壞中菲兩國關係。為維護中國國家主權、安全、發展利益，中方決定，禁止鐵歐多洛及其配偶、子女入境中國內地和香港、澳門，禁止中國境內的組織、個人與鐵歐多洛及其配偶、子女進行任何交易、合作等活動。」

另據外媒報導，鐵歐多洛12日發表聲明，批評中方制裁是針對「說出真相的人」。他並稱，將繼續履行職責，維護菲律賓國家尊嚴，反制中方「在菲律賓領土和海域犯下的惡行」。

對此聲明，林劍表示，我們注意到了鐵歐多洛仍在「顛倒黑白、攻擊抹黑」，他的這些言行不是他所標榜的所謂維護本國尊嚴，而是「撈取政治私利的作秀表演」。

林劍稱，正是他這樣一小撮人不負責任的肆意妄為，才會導致中菲的爭議激化、兩國關係惡化，並最終損害菲律賓整個國家和人民的利益。

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