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緬甸總統敏昂萊15日起訪陸5天 期間將與習近平會談

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸國家主席習近平（右）2025年8月30日在天津會見緬甸代總統敏昂萊。（歐新社）
大陸國家主席習近平（右）2025年8月30日在天津會見緬甸代總統敏昂萊。（歐新社）

據大陸外交部官網12日消息，應大陸國家主席習近平邀請，緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）將於6月15日至19日對中國進行國是訪問。這也是敏昂萊今年4月就任緬甸總統後，繼本月初訪問印度後，再度出訪鄰國。

大陸外交部發言人林劍12日下午也在例行記者會上表示，敏昂萊訪問期間，習近平將同他會談，大陸國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際也將分別會見。

林劍表示，中緬是傳統友好鄰邦和命運共同體，中方期待同緬方一道，通過敏昂萊總統這次訪問，深化全面戰略合作，推動中緬命運共同體建設取得更多務實成果，更好造福兩國人民。

敏昂萊今年4月宣誓就任緬甸總統。此前，他身為緬甸武裝部隊總司令，於2021年發動軍事政變，推翻翁山蘇姬領導的民選政府，緬甸隨後陷入持續至今的內戰。

敏昂萊6月3日剛結束對印度的5天訪問，並與印度總理莫迪會談，雙方討論安全與貿易等議題。路透社引述分析人士指出，儘管敏昂萊長期獲得北京支持，且大陸在緬甸有大量投資，但他選擇印度作為就任總統後首次出訪目的地，部分原因是為了平衡大陸影響力。

敏昂萊此次訪陸前，中緬高層近期已先有互動。緬甸外長丁貌瑞本月4日至6日訪問大陸，並與中共中央政治局委員兼外長王毅舉行會談。外界當時認為，丁貌瑞訪陸可能是為敏昂萊後續到訪鋪路。

緬甸是大陸在東南亞的重要鄰國。近年雙方持續就經貿合作、邊境安全及區域局勢等議題保持互動。敏昂萊近年也多次訪問大陸，2024年11月首次赴昆明出席大湄公河次區域經濟合作會議；2025年8月底至9月初，則赴天津出席上海合作組織峰會，並到北京出席九三閱兵。

緬甸 習近平 敏昂萊

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