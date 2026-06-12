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大陸國家安全部宣稱 境外間諜機關竊取海洋敏感資訊

中央社／ 台北12日電

中國國家安全部微信公眾號今天發文稱，近年境外間諜機關藉由新型間諜設備持續竊取中國海洋敏感資訊，包括軍艦、潛艇以及探查中國近海石油、天然氣礦藏的分佈情況。

中國國家安全部的文章指出，境外間諜情報機關近年透過多種新型間諜設備，持續竊取中國海洋敏感資料，例如有境外間諜情報機關以浮標等高精準度的感測器長期搜集中國軍艦、潛艇相關資訊，並從中分析中國海軍活動規律，嚴重威脅中國海上軍事安全。

另外，有境外機構在中國領海投放無人潛航器，持續窺探中國海洋水溫、鹽度、密度、海流等相關資料，繪製中國海域的「水下地圖」，以研判中國近海防禦薄弱點。

文章並提到，有境外間諜情報機關以技術竊密裝置探查中國近海石油、天然氣礦藏的分佈資料，不僅會導致中國海洋資源秘密外洩，甚至可能引發資源開發權糾紛等問題。

文章表示，境外間諜情報機關也會用探測浮標、水面航行器、甚至在較大型活體海洋動物身上掛上感測器收集海水水溫、鹽度等敏感數據，並藉由衛星向境外傳輸。

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