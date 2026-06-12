快訊

川普80歲生日想要什麼？許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

小貓躲角落偷窺 「以為自己完美隱身」17萬人傻眼：捉迷藏技巧0分

端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

聽新聞
0:00 / 0:00

海峽論壇將至 福建：加快「通橋」等小四通 推進閩台基礎設施應通盡通

聯合報／ 特派記者陳宥菘／廈門即時報導
福建官方12日上午在廈門市海峽會議中心召開記者會，福建省台辦副主任陳志勇等人說明本屆海峽論壇相關情況。（取自人民網）
福建官方12日上午在廈門市海峽會議中心召開記者會，福建省台辦副主任陳志勇等人說明本屆海峽論壇相關情況。（取自人民網）

第十八屆海峽論壇大會明天將在廈門舉行，福建官方今天宣示，將加快「小四通」（通水、通電、通氣、通橋）實施步伐，推進閩台基礎設施應通盡通，並推動恢復更多閩台空中客運直航航線，支持金門共用廈門新機場。

福建官方12日上午在廈門市海峽會議中心召開記者會，說明本屆海峽論壇相關情況。包括福建省台辦副主任陳志勇、福建省政府新聞辦副主任柯宜達、廈門市副市長莊榮良出席。

針對福建將如何繼續推動建設兩岸融合發展示範區，陳志勇在會上表示，將從四個方面進一步落實。一是著力建設共同家園，制定完善台胞台企享受同等待遇的政策舉措，優化台胞在閩就醫、購房、養老等公共服務。建設閩台人才聚集平台，優化提升台青實習就業基地。完善台胞台企權益保障協調聯動機制，打造大陸涉台司法服務優選地。

他續指，二是著力提升經貿合作，將持續探索兩岸共同市場建設路徑，放寬台資台企市場准入條件。加快「小四通」（通水、通電、通氣、通橋）實施步伐，推進閩台基礎設施應通盡通。推動恢復更多閩台空中客運直航航線，支持金門共用廈門新機場，構建立體式綜合性對台通道樞紐。

陳志勇說，三是著力推進人文交流。深化宗親、民間信仰等領域交流，推動恢復福建居民赴台灣本島個人遊試點。加強閩台影視文化作品合作，加強閩台關係檔案、族譜、涉台歷史文化遺存等保護機制。

他並指，四是著力深化全域融合，推進廈金、福馬「同城生活圈」建設，加大平潭綜合實驗區開放發展支持力度，研究實施新一批政策措施，複製推廣對台先行先試舉措。

在兩岸青年交流方面，陳志勇強調，海峽論壇注重青年「交融」，始終把青年民間交流作為重中之重。論壇配套舉辦台灣人才廈門對接會，對接會至今已累計吸引超過6300人次台灣專業人才跨海交流，還創新設立台生職涯導師制度，由資深台青創業者、企業人力資源一對一提供職業規畫、政策諮詢。據了解，不僅福建，此計畫已在大陸11個省市推行，並將持續擴大範圍。

海峽論壇系列活動之一第二十四屆海峽青年論壇上，發布「台青夢想啟航計畫」，設立台生職涯導師制度，由資深台青創業者、企業人力資源一對一提供職業規畫、政策諮詢。記者陳宥菘／攝影
海峽論壇系列活動之一第二十四屆海峽青年論壇上，發布「台青夢想啟航計畫」，設立台生職涯導師制度，由資深台青創業者、企業人力資源一對一提供職業規畫、政策諮詢。記者陳宥菘／攝影

第十八屆海峽論壇大會明天將在廈門舉行，福建官方今天宣示，將加快「小四通」（通水、通電、通氣、通橋）實施步伐，推進閩台基礎設施應通盡通。圖遠方為建設中的廈金大橋（廈門段）。記者陳宥菘／攝影
第十八屆海峽論壇大會明天將在廈門舉行，福建官方今天宣示，將加快「小四通」（通水、通電、通氣、通橋）實施步伐，推進閩台基礎設施應通盡通。圖遠方為建設中的廈金大橋（廈門段）。記者陳宥菘／攝影

海峽論壇 福建 廈門

延伸閱讀

海峽論壇大會明登場 福建省：持續推進兩岸民間交流、融合發展

陸委會禁令下 藍委廖先翔出席海峽論壇系列活動「共同家園論壇」

民進黨阻撓海峽論壇 新華社批活成了與民意相悖的「民禁擋」

遭禁赴海峽論壇 饒慶鈴臉書表態嘆無力

相關新聞

美媒：陸經濟施壓下 東歐「水餃聯盟」挺台聲勢轉弱

面對中國大陸經濟施壓，曾在疫情期間高調挺台、被稱為「水餃聯盟」（Dumpling Alliance）的部分東歐國家，如今在處理對中與對台關係時，正轉向更謹慎的平衡策略。

海峽論壇將至 福建：加快「通橋」等小四通 推進閩台基礎設施應通盡通

第十八屆海峽論壇大會明天將在廈門舉行，福建官方今天宣示，將加快「小四通」（通水、通電、通氣、通橋）實施步伐，推進閩台基礎設施應通盡通，並推動恢復更多閩台空中客運直航航線，支持金門共用廈門新機場。

日媒：日本貿促會代表團訪華延期 原定21日起訪問北京

日中經貿交流再出現變化。日本共同社12日引述多名相關人士報導，日本國際貿易促進協會代表團原定6月21日至24日訪問北京，但相關行程將延期，具體原因與新的訪問日期尚未公布。

海峽論壇大會明登場 福建：持續推進兩岸民間交流、融合發展

第十八屆海峽論壇明天將在廈門舉行大會，陸委會首次禁止地方政府赴陸參加。福建省台辦副主任陳志勇今（12）日強調，「無論台海局勢如何變幻，我們持續推進兩岸民間交流交往，深化兩岸各領域融合發展」。

「能溝通就是好事」 中美商會會長：川習會讓一切回歸正常

5月中旬，中美元首在北京舉行會晤。中美商會會長何邁可（Michael Hart）近日表示，對美國商界而言，中美元首會晤最重要的意義，「不是（雙方）額外達成了什麼協議，而是兩位領導人見面了。」他認為，這次的會晤也讓中美兩國政府以及企業界釋放「中美仍然能夠合作」的訊號。

財新傳媒在港公布設國際高峰論壇及國際顧問委員會

香港特派員李春/即時報導

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。