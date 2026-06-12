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海峽論壇大會明登場 福建省：持續推進兩岸民間交流、融合發展

聯合報／ 特派記者陳宥菘／廈門即時報導
大陸福建官方12日上午在廈門市海峽會議中心召開記者會，說明本屆海峽論壇相關情況。（取自人民網）
大陸福建官方12日上午在廈門市海峽會議中心召開記者會，說明本屆海峽論壇相關情況。（取自人民網）

第十八屆海峽論壇明天將在廈門舉行大會，陸委會首次禁止地方政府赴陸參加。福建省台辦副主任陳志勇今（12）日強調，「無論台海局勢如何變幻，我們持續推進兩岸民間交流交往，深化兩岸各領域融合發展」。

大陸福建官方12日上午在廈門市海峽會議中心召開記者會，說明本屆海峽論壇相關情況。包括陳志勇、福建省政府新聞辦副主任柯宜達、廈門市副市長莊榮良出席。

陳志勇指出，本屆論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」的主題，舉辦主論壇活動以及四大板塊共58項系列活動，包括基層交流15場、青年交流15場、文化交流14場，以及經濟交流14場。主會場設在廈門，論壇大會將於6月13日上午在廈門會議中心舉行。

陳志勇表示，本屆論壇主要有四個特點。一是聚焦深化民間基層交流交往，持續凸顯「民間性、草根性、廣泛性」定位，聚焦普通民眾日常交往需求；二是聚焦增進兩岸同胞民生福祉，緊扣兩岸基層民生發展需求，創新舉辦金馬同享論壇，繼續辦好廈金同城生活圈論壇、平潭共同家園論壇，福建海事局也將發布5項促進兩岸航運高質量發展的工作舉措。

他續指，三是聚焦擴大青年群體交流交心，策畫如海峽青年論壇、海峽視聽季等。四是聚焦擴大台胞參與深度廣度，其中，台胞「首來族」、台青占比持續走高。

莊榮良提到，本次海峽論壇共有33場活動在廈門舉辦，其中由廈門主辦的活動有12場。其中，將助力台胞台企共享發展新機遇，「海峽金融論壇·台企發展論壇」將發布大陸銀行業首個對台金融服務團體標準、白鷺分台胞金融服務平台等金融舉措，活動擬達成一批台企簽約項目金額約人民幣84億元（約新台幣392億元）。

海峽 福建 兩岸

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