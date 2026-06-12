曾對慰安婦議題表達歉意！日前自民黨總裁河野洋平去世 北京感慨

日本前自民黨總裁、前眾議院議長河野洋平8日因胰臟癌逝世，中國外交部發言人林劍11日在回答詢問時，與慣常的簡潔表態不同，用了將近2分鐘時間作答。他回顧了河野洋平的一生，讚揚其「從發表河野談話、堅持正確歷史觀，到維護和平憲法、長期致力於中日友好交流。」

1993年，時任官房長官的河野洋平發表著名的「河野談話」，對慰安婦問題表達日本政府的歉意與反省。在談話中，河野承認舊日本軍方曾參與慰安婦制度的設置與管理，並向受害女性表達歉意與反省。這份談話成為日本政府在慰安婦問題上的重要官方立場，也深刻影響此後數十年的日韓及東亞外交關係。

就中日關係的「歷史問題」而言，北京最重視的是「村山談話」和「河野談話」，而2025年10月，日本前首相村山富市已經過世。中國「直新聞」感嘆稱：作為「村山談話」和「河野談話」的代表人物相繼離世，這兩份影響東亞數十年的歷史談話，還留下了什麼？

中國外交部發言人林劍引用河野洋平的話說：「過去的歷史不應被淡忘，當年的情懷應當得到傳承，作出的承諾應當得到堅守。」林劍強調：「當前情勢下，這些話更具現實意義。」

6月11日，中國全國人大常委會委員長趙樂際向河野洋平遺屬致唁電，對河野洋平逝世表示哀悼。