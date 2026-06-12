遭禁赴海峽論壇 饒慶鈴臉書表態嘆無力

第十八屆海峽論壇明天將在廈門登場，陸委會今年首度禁止地方政府參加，台東縣長饒慶鈴申請出席未獲准。昨天她在臉書發文，不滿中央禁止她與縣府同仁參加海峽論壇，更質疑中央限制地方參與兩岸交流，卻未提出具體替代方案協助農民開拓市場，質問政府「是不是打算放任農民自生自滅」？

饒慶鈴表示，地方政府參與活動在於協助產業發展，非涉及政治議題。地方希望透過交流尋找更多機會，卻遭中央限制，讓她感受到深深的無力感。「關心台灣民眾生活的慈悲心，難道也有政黨之別嗎？」饒慶鈴呼籲中央向農民說明，究竟為農民做了哪些努力，以及未來將如何協助產業發展。

陸委會副主委梁文傑昨回應，饒縣長可以去大陸做鳳梨釋迦的促銷，也可以去日本、很多地方都可以去，這些都不禁止、也都樂見，現在只針對的是海峽論壇這個活動。饒慶鈴是要去參加的開幕大會，上面致詞的可能就是王滬寧或宋濤，「他們就是要塑造台灣重要政治人物或地方首長來聽我訓話的印象」，中華民國公職人員不應該讓對方有此機會。

針對陸委會對地方政府下達禁令，國民黨立委陳玉珍日前指，政府「對台澎金馬的民主信仰沒有信心」，並稱可藉交流「統戰對方」。梁文傑則回應，兩岸政策必須全國一致，並請陳玉珍展示統戰成果。

國民黨立院黨團書記長林沛祥昨質疑，陸委會究竟依據哪一項法律規定、什麼法源依據來限制台灣各界參與對岸活動？「台灣到底是自由民主社會，還是只能接受執政黨指定立場的社會？」

林沛祥表示，陸委會主委邱垂正二○○九年曾以學者身分出席首屆海峽論壇，當時表示想藉機了解中國大陸局勢。邱當年可以去觀察局勢，如今卻把交流視為洪水猛獸，根本是「換了位置就換了腦袋與標準」，陸委會必須向社會說清楚這種雙重標準。