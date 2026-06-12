侵闖再起 陸公務船首闖太平島禁止水域

中國大陸公務船首度闖入我太平島禁止水域，海巡署指出，大陸「三沙執法三○一」船及「三沙二號」船，昨天上午接近太平島水域，隨後闖入太平島北方二點一浬禁止水域，歷時約十五分鐘。海巡南沙分隊艇隊全程近距離併航監控、廣播驅離，最後將兩艘大陸公務船驅離我國限制水域。

這是繼本月五日、六日大陸海警「三五○一」艦侵闖我東沙島禁限制水域後，新一起大陸公務船襲擾我外島水域的案例。

海巡署表示，昨天上午七時廿五分，南沙指揮部偵獲「三沙執法三○一」、「三沙二號」併航接近太平島水域，南沙分隊CP—一○三九艇、CP—一○八三艇立即趕往應處，雙方最近距離僅○點一浬（約一百八十公尺），海巡艇持續併航監控並廣播驅離。

上午八時廿八分，兩艘大陸公務船闖入太平島北方三點二浬限制水域，八時卅一分再航入太平島北方二點一浬禁止水域。海巡署表示，大陸公務船期間兩度不顧航行安全，大角度轉換航向，危及我方艦艇與海上人員安全；經海巡艇強勢驅離後，兩船在上午八時四十三分航出限制水域。

據大陸海南日報八日報導，經海南省三沙市委、市政府工作部署，「三沙二號」船、「三沙執法三○一」船和「瓊三沙漁運○○○○一」船編隊九日從海南文昌清瀾港出發，展開年度例行巡航。

據公開資料，「三沙執法三○一船」長約一三三公尺，總噸位四千八百噸，為三沙綜合執法支隊所屬大型公務船，主要用於三沙市管轄海域綜合執法、巡航與保障任務，二○二四年初試航後列編服役。「三沙二號」則是三沙市八千噸級的交通補給船，二○一九年啟用，負責島礁運輸和應急救援，船上設有海上醫院、直升機停機坪的三棲救援設備。

海巡署表示，這是大陸公務船首次侵擾太平島禁止水域，且近期中國大陸船舶在東沙、台灣東部及太平島海域接連升高侵擾強度，企圖製造對相關海域具有管轄權的假象。

海巡署指出，任何船舶在我國水域訴諸管轄權，海巡艦艇都會依法驅離；後續將持續透過聯合情監偵掌握周邊動態，維護太平島及周邊海域安全。

太平島是南海最大的自然島嶼，一直由我戍守，二○○○年以前由海軍陸戰隊防衛，之後改由海巡署接管，隨著大陸、越南、菲律賓等國在周遭各自實控的島礁填海造陸，對我壓力也日益增加。