聽新聞
0:00 / 0:00

侵闖再起 陸公務船首闖太平島禁止水域

聯合報／ 記者廖炳棋、大陸中心／連線報導
大陸「三沙執法三○一」公務船昨天闖入我太平島水域。記者廖炳棋／翻攝
大陸「三沙執法三○一」公務船昨天闖入我太平島水域。記者廖炳棋／翻攝

中國大陸公務船首度闖入我太平島禁止水域，海巡署指出，大陸「三沙執法三○一」船及「三沙二號」船，昨天上午接近太平島水域，隨後闖入太平島北方二點一浬禁止水域，歷時約十五分鐘。海巡南沙分隊艇隊全程近距離併航監控、廣播驅離，最後將兩艘大陸公務船驅離我國限制水域。

這是繼本月五日、六日大陸海警「三五○一」艦侵闖我東沙島禁限制水域後，新一起大陸公務船襲擾我外島水域的案例。

海巡署表示，昨天上午七時廿五分，南沙指揮部偵獲「三沙執法三○一」、「三沙二號」併航接近太平島水域，南沙分隊CP—一○三九艇、CP—一○八三艇立即趕往應處，雙方最近距離僅○點一浬（約一百八十公尺），海巡艇持續併航監控並廣播驅離。

上午八時廿八分，兩艘大陸公務船闖入太平島北方三點二浬限制水域，八時卅一分再航入太平島北方二點一浬禁止水域。海巡署表示，大陸公務船期間兩度不顧航行安全，大角度轉換航向，危及我方艦艇與海上人員安全；經海巡艇強勢驅離後，兩船在上午八時四十三分航出限制水域。

據大陸海南日報八日報導，經海南省三沙市委、市政府工作部署，「三沙二號」船、「三沙執法三○一」船和「瓊三沙漁運○○○○一」船編隊九日從海南文昌清瀾港出發，展開年度例行巡航。

據公開資料，「三沙執法三○一船」長約一三三公尺，總噸位四千八百噸，為三沙綜合執法支隊所屬大型公務船，主要用於三沙市管轄海域綜合執法、巡航與保障任務，二○二四年初試航後列編服役。「三沙二號」則是三沙市八千噸級的交通補給船，二○一九年啟用，負責島礁運輸和應急救援，船上設有海上醫院、直升機停機坪的三棲救援設備。

海巡署表示，這是大陸公務船首次侵擾太平島禁止水域，且近期中國大陸船舶在東沙、台灣東部及太平島海域接連升高侵擾強度，企圖製造對相關海域具有管轄權的假象。

海巡署指出，任何船舶在我國水域訴諸管轄權，海巡艦艇都會依法驅離；後續將持續透過聯合情監偵掌握周邊動態，維護太平島及周邊海域安全。

太平島是南海最大的自然島嶼，一直由我戍守，二○○○年以前由海軍陸戰隊防衛，之後改由海巡署接管，隨著大陸、越南、菲律賓等國在周遭各自實控的島礁填海造陸，對我壓力也日益增加。

太平島 海巡署 東沙島 兩岸關係 中國大陸

延伸閱讀

陸公務船首闖太平島禁止水域！「距海巡艇僅0.1浬」 兩度急轉後被海巡艇驅離

東部海域 陸巡航結束 點驗船舶198艘次

大陸派公務船襲擾台灣 管碧玲揭最棘手之處「海上對峙不是比船大」

沈有忠：中共坐實區域穩定麻煩製造者 我主權漁權不受日菲談判影響

相關新聞

侵闖再起 陸公務船首闖太平島禁止水域

中國大陸公務船首度闖入我太平島禁止水域，海巡署指出，大陸「三沙執法三○一」船及「三沙二號」船，昨天上午接近太平島水域，隨後闖入太平島北方二點一浬禁止水域，歷時約十五分鐘。海巡南沙分隊艇隊全程近距離併航監控、廣播驅離，最後將兩艘大陸公務船驅離我國限制水域。

新聞眼／只說沉著以對 陸將步步進逼

陸委會副主委梁文傑昨天說，大陸對台「步步進逼」，從共機越中線到開啟常態性執法，這些舉措已非隱憂而是明憂。面對這個「明憂」，梁文傑並未提出具體解方，只說大家要沉著以對。但放在眼前的事實是，台灣若不積極應處恐被大陸溫水煮青蛙。

陸官媒：對外部勢力當頭棒喝

日菲啟動專屬經濟海域談判，引發大陸六日至十日在台灣東部海域開展「海上交通專項執法和掃測行動」。大陸官媒昨天強調這是對外部勢力試圖操鬧台灣議題的當頭棒喝，並批評日本正將東海、台海、南海「三海聯動」，企圖拓展軍事界限，並警告日本若一意孤行，只會求錘得錘。

臉書表態 遭禁赴海峽論壇 饒慶鈴嘆無力

第十八屆海峽論壇明天將在廈門登場，陸委會今年首度禁止地方政府參加，台東縣長饒慶鈴申請出席未獲准。昨天她在臉書發文，不滿中央禁止她與縣府同仁參加海峽論壇，更質疑中央限制地方參與兩岸交流，卻未提出具體替代方案協助農民開拓市場，質問政府「是不是打算放任農民自生自滅」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。