快訊

五千億巨獸00919換股秀 「清倉」聯電剩一張、賣壓警報將解除

美股早盤／晶片股絕地大反攻！四大指數齊揚 費半強漲4%

聽新聞
0:00 / 0:00

談台海現狀 學者：「反台獨」是中國大陸合理化侵略的政治語言

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
東海大學中國大陸暨區域發展研究中心11日舉辦六月座談會，以「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」為題，邀請國內外學者共同檢視當前台海局勢與兩岸關係發展。記者陳湘瑾／攝影
東海大學中國大陸暨區域發展研究中心11日舉辦六月座談會，以「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」為題，邀請國內外學者共同檢視當前台海局勢與兩岸關係發展。記者陳湘瑾／攝影

美國總統川普在川習會後曾表示不希望看到台灣宣布獨立，引發各界對台海現狀的討論。東海大學陸研中心11日舉辦講座，與會學者認為，台海爭議的核心在於中國持續透過不同行動改變現狀。台灣作為擁有民主制度、政府體系及自主治理能力的政治實體早已存在，真正值得關注的是中國是否試圖透過各種手段推動統一進程，進一步改變台海現狀。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心（陸研中心）11日舉辦六月座談會，以「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」為題，邀請國內外學者共同檢視當前台海局勢與兩岸關係發展。

據陸研中心新聞稿，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主任林子立表示，中國長期將台灣描繪成企圖改變現狀的一方，並指控台灣「倚美謀獨」。當中國藉由川習會後相關發言，再度將台海緊張歸因於台灣時，有必要回到事實層面討論台海現狀的本質，以及究竟是誰在試圖改變現狀。

美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元表示，美國關切的是台海現狀是否遭到改變，並不認為台灣近年有任何根本改變兩岸現狀的作為；相反地，持續透過軍事擴張、認知作戰及對台施壓改變現狀的是中國。台灣面對的並非獨立問題，而是中國持續推動統一及改變台海現狀所帶來的挑戰。

中正大學政治學系教授蔡榮祥表示，美國對台政策一貫強調，兩岸分歧的任何解決方案都必須獲得台灣人民同意，台灣前途應由台灣人民決定。無論是一中原則、九二共識或相關統一論述，都難以改變台灣社會維護民主自由與捍衛主權的共同立場。

美國南阿拉巴馬大學犯罪學與政治學系助理教授吳冠昇表示，從國際法角度觀察，台灣具備國家構成要件，早已是實際運作的政治實體。面對中國持續施壓，台灣應進一步強化民主韌性，深化與民主國家的合作，共同維護自由民主價值。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗表示，討論兩岸關係必須拒絕接受中國設定的問題框架。台灣從來沒有獨立問題，真正存在的是中國對台灣的侵略問題，而「反台獨」正是中國用來合理化侵略的政治語言。

台灣大學政治學系教授陳世民也點出，近年部分政治人物對九二共識的詮釋已由過去的「一中各表」轉向強調「兩岸同屬一中」，已模糊中華民國主體性，甚至可能為中國對台統一路線創造政治空間。

台海 東海大學 東海

延伸閱讀

沈有忠：中共坐實區域穩定麻煩製造者 我主權漁權不受日菲談判影響

鄭麗文在美喊：台灣不能淪為美中交易的「棋子」 籲兩岸恢復對話

德澳聲明強調台海和平 外交部：共同捍衛區域穩定

鄭麗文坦言「和平統一公投現在很難」期許川普創造和平紅利

相關新聞

談台海現狀 學者：「反台獨」是中國合理化侵略的政治語言

美國總統川普在川習會後曾表示不希望看到台灣宣布獨立，引發各界對台海現狀的討論。東海大學陸研中心11日舉辦講座，與會學者認為，台海爭議的核心在於中國持續透過不同行動改變現狀。台灣作為擁有民主制度、政府體系及自主治理能力的政治實體早已存在，真正值得關注的是中國是否試圖透過各種手段推動統一進程，進一步改變台海現狀。

沈有忠：中共坐實區域穩定麻煩製造者 我主權漁權不受日菲談判影響

大陸近日4艘大型公務船到台灣東部海域開展「海上交通專項執法行動」，昨晚稱行動結束。陸委會副主委沈有忠今表示，中共派遣公務船擴大灰帶襲擾，不僅沒有法律依據，也再次坐實中共才是區域穩定的麻煩製造者。他強調，台灣會繼續與日本及菲律賓諮商與溝通，我國主權與漁權不會受到日菲談判影響。

沈伯洋稱最想拜會城市是北京被國台辦批評 梁文傑：危邦不入

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前表示不排斥赴陸交流，並稱最想拜訪北京，大陸國台辦昨批評他是「自抬身價，譁眾取寵」。陸委會副主委梁文傑11日表示，沈伯洋只是表示並不排斥去的態度，但作為受中共制裁對象，仍須獲邀且保障安全，並稱地方性交流沒辦法影響兩岸關係，不用賦予太大意義。

八旗總編輯富察傳已出獄但遭限制出境 陸委會：相關情況都有掌握

八旗文化總編輯富察（李延賀）遭中國大陸以「煽動分裂國家罪」判刑3年，近日傳出已於5月出獄，但仍因附加刑遭限制出境。陸委會副主委梁文傑11日表示，政府對本案的相關情況都有掌握，但也尊重家屬意見，不會對本案進行說明，並提醒國人有所警醒，不要以為在中共統治之下，會有任何自由空間。

幼兒園疑練唱中共建黨歌曲 梁文傑：家長有疑慮園方應處理

近日有家長在網路上反映，幼兒園畢業典禮練唱歌曲疑為中共建黨百年宣傳歌曲，陸委會副主委梁文傑表示，已請教育部轉台北市教育局了解處理，強調幼兒園未必清楚歌曲背景，但若家長有疑慮，園方應處理。另針對中國大陸大學生因課堂自稱「我是中華民國的」而傳出遭取消考試資格事件，梁文傑指出，這反映中華民國在中國大陸是不能說的禁忌。

八旗文化總編輯富察出獄仍未能返台 陸委會重申對案情有掌握

八旗文化總編輯富察（李延賀）因「附加刑」關係，出獄後仍遭中國大陸限制出境，無法返台。陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，政府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。