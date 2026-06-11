談台海現狀 學者：「反台獨」是中國大陸合理化侵略的政治語言

美國總統川普在川習會後曾表示不希望看到台灣宣布獨立，引發各界對台海現狀的討論。東海大學陸研中心11日舉辦講座，與會學者認為，台海爭議的核心在於中國持續透過不同行動改變現狀。台灣作為擁有民主制度、政府體系及自主治理能力的政治實體早已存在，真正值得關注的是中國是否試圖透過各種手段推動統一進程，進一步改變台海現狀。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心（陸研中心）11日舉辦六月座談會，以「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」為題，邀請國內外學者共同檢視當前台海局勢與兩岸關係發展。

據陸研中心新聞稿，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主任林子立表示，中國長期將台灣描繪成企圖改變現狀的一方，並指控台灣「倚美謀獨」。當中國藉由川習會後相關發言，再度將台海緊張歸因於台灣時，有必要回到事實層面討論台海現狀的本質，以及究竟是誰在試圖改變現狀。

美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元表示，美國關切的是台海現狀是否遭到改變，並不認為台灣近年有任何根本改變兩岸現狀的作為；相反地，持續透過軍事擴張、認知作戰及對台施壓改變現狀的是中國。台灣面對的並非獨立問題，而是中國持續推動統一及改變台海現狀所帶來的挑戰。

中正大學政治學系教授蔡榮祥表示，美國對台政策一貫強調，兩岸分歧的任何解決方案都必須獲得台灣人民同意，台灣前途應由台灣人民決定。無論是一中原則、九二共識或相關統一論述，都難以改變台灣社會維護民主自由與捍衛主權的共同立場。

美國南阿拉巴馬大學犯罪學與政治學系助理教授吳冠昇表示，從國際法角度觀察，台灣具備國家構成要件，早已是實際運作的政治實體。面對中國持續施壓，台灣應進一步強化民主韌性，深化與民主國家的合作，共同維護自由民主價值。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗表示，討論兩岸關係必須拒絕接受中國設定的問題框架。台灣從來沒有獨立問題，真正存在的是中國對台灣的侵略問題，而「反台獨」正是中國用來合理化侵略的政治語言。

台灣大學政治學系教授陳世民也點出，近年部分政治人物對九二共識的詮釋已由過去的「一中各表」轉向強調「兩岸同屬一中」，已模糊中華民國主體性，甚至可能為中國對台統一路線創造政治空間。