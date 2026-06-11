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陸委會禁令下 藍委廖先翔出席海峽論壇系列活動「共同家園論壇」

聯合報／ 特派記者陳宥菘／廈門即時報導
海峽論壇系列活動「第15屆共同家園論壇」10日在平潭舉行。（取自平潭時報）
海峽論壇系列活動「第15屆共同家園論壇」10日在平潭舉行。（取自平潭時報）

第18屆海峽論壇大會13日在廈門登場前，系列活動之一的第15屆共同家園論壇10日已在平潭舉行。在陸委會今年擴大禁令，禁止中央與地方政府人員出席的背景下，據陸方發布，本場活動共有360多名兩岸各界人士參會，規模較去年略有縮小，而國民黨立法委員廖先翔在壓力下仍赴陸出席活動。根據目前法律，立委赴陸不需經中央政府審查核准。

福建平潭是大陸對台推進「共同家園」、對台政策「先行先試」的重鎮。根據「平潭發布」微信公眾號，第15屆共同家園論壇延續「好的生活 好的未來」主題，聚焦台灣「基層一線、青年一代」。台方出席並致詞者包括新黨副主席兼秘書長林易陞、大陸全國台企聯副會長蔣佩琪。陸方代表則有全國台聯副會長鄒振球、平潭實驗區黨工委書記賴軍等。

新聞稿還提到，「台灣民意代表」廖先翔，新北市議員王威元、林國春，台中市海峽兩岸交流協會總幹事陳明振，中國國民黨中央委員會社會部主任水雲翔等兩岸各界嘉賓代表亦出席活動。王威元與林國春皆是國民黨籍。而根據「中國平潭」微信公眾號發布的影片，廖先翔的位置在第一排的主位。

林易陞致詞表示，平潭是兩岸同胞融合共生、攜手前行的溫馨家園。期盼兩岸持續深化各領域交流合作，共拓發展新局、共護台海安寧、共創美好未來，讓共同家園愈發繁榮溫暖，讓兩岸同胞共享和平發展紅利。

賴軍則說，平潭將扛牢使命和責任，致力打造兩岸共同市場先行區域、建設兩岸共同家園、弘揚兩岸共同文化、構建對台對外聯動發展格局，著力在兩岸融合發展中探路先行、當好示範。

另據中新網報導，在論壇的主旨演講環節，兩岸專家學者就平潭建設兩岸共同市場先行區域進行分享。台灣專家從人才市場建設、創新市場建設、高校市場建設、AI應用市場建設、傳統產業市場建設等十個方面提出系統性建議。

海峽論壇系列活動「第15屆共同家園論壇」10日在平潭舉行，國民黨立法委員廖先翔（第一排右6）出席活動。（截自中國平潭微信公眾號）
海峽論壇系列活動「第15屆共同家園論壇」10日在平潭舉行，國民黨立法委員廖先翔（第一排右6）出席活動。（截自中國平潭微信公眾號）

海峽 陸委會 廖先翔

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