沈伯洋稱最想拜會北京 遭國台辦狠酸「譁眾取寵」梁文傑：危邦不入

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前表示不排斥赴陸交流，並稱最想拜訪北京，大陸國台辦昨批評他是「自抬身價，譁眾取寵」。陸委會副主委梁文傑11日表示，沈伯洋只是表示並不排斥去的態度，但作為受中共制裁對象，仍須獲邀且保障安全，並稱地方性交流沒辦法影響兩岸關係，不用賦予太大意義。

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前稱，不排斥赴陸交流，更提及最想拜會城市是北京，被大陸國台辦發言人張晗說，沈伯洋是清單在列的台獨頑固分子，自抬身價，譁眾取寵，不值一評。

針對此事，梁文傑表示，沈伯洋只是表示並不排斥去的態度，但是眾所周知他是受中共制裁的份子，前提還是要對方提出邀請，而且要保證他的安全，「如果沒有其實何必去？畢竟危邦不入」。

他也提到，台北上海雙城論壇、南投杭州兩湖論壇等地方性活動，都是地方政府市政或縣政的議題，這些地方性交流沒辦法影響目前兩岸關係，甚至是毫無影響。

梁文傑舉例，像蔣萬安去上海雙城論壇，第二天中共就宣布圍台軍演，類似的地方活動，「其實不用賦予太大意義」，假如未來沈伯洋選上市長，覺得雙城論壇對台北市政府或台北市市政沒有幫助而不辦，那也是台北市的事情。