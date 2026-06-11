八旗總編輯富察傳已出獄但遭限制出境 陸委會：相關情況都有掌握

八旗文化總編輯富察（李延賀）遭中國大陸以「煽動分裂國家罪」判刑3年，近日傳出已於5月出獄，但仍因附加刑遭限制出境。陸委會副主委梁文傑11日表示，政府對本案的相關情況都有掌握，但也尊重家屬意見，不會對本案進行說明，並提醒國人有所警醒，不要以為在中共統治之下，會有任何自由空間。

八旗文化總編輯富察（李延賀）遭大陸以「煽動分裂國家罪」判處3年有期徒刑，有報導指出，富察已於今年5月出獄，但仍因1年附加刑遭限制出境，目前無法離開大陸。大陸國台辦今天未正面回應富察是否已出獄及正執行附加刑，僅稱有關部門始終依法處理本案，同時依法保障當事人的合法權益。

陸委會副主委梁文傑今表示，政府對本案的相關情況都有掌握，但也要尊重家屬的意見，所以陸委會不會對本案進行說明。

他進一步表示，要再次提醒，富察作為台灣出版社總編輯，出版社出版的書只有在台灣，根本進不了中國大陸，但是中共官方覺得這些書涉有顛覆國家、煽動分離情緒，所以長臂管轄管到台灣出版界，這是相當惡劣。國人都要有所警醒，不要以為在中共統治之下，會有任何自由空間，或是出版自由、言論自由的空間。