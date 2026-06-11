陳玉珍稱可統戰對岸 梁文傑：請展示成果給大家看看

陸委會近日首度公開禁止地方政府參加海峽論壇，國民黨立委陳玉珍稱可藉交流「統戰對方」，陸委會副主委梁文傑回應，兩岸政策必須全國一致，並請陳玉珍展示統戰成果；對於申請案遭拒絕的台東縣長饒慶鈴質疑政府未協助農民，梁文傑強調，現在只針對海峽論壇這個活動。

大陸主辦的海峽論壇將於6月13日於廈門登場，陸委會4日宣布禁止中央機關與地方政府人員參加，這也是近年來首度公開禁止地方政府參加海峽論壇。

國民黨立委陳玉珍5日受訪時稱，這表示政府「對台澎金馬的民主信仰沒有信心」，「怎麼會認為一定是他們統戰我們？我們去跟他們交流，怎麼不認為我們也可以統戰他們呢？」

對此，梁文傑今天在例行記者會上表示，兩岸政策必須全國一致，不能分中央還是地方政府，只要是中華民國行政部門公職人員，都要採取一致立場。既然中央政府認定海峽論壇是中共大型統戰平臺，各級人員就要一起遵循。在面對中共的時候，不管是哪黨、是中央還是地方政府，政策就是要一致。

至於陳玉珍說要去統戰對方，梁文傑表示，「那也就請陳玉珍委員展示一下她統戰對方的成果給大家看看好了」。

而台東縣長饒慶鈴赴海峽論壇的申請案遭拒絕，她在11日表示，「試問陸委會長官，你不准地方替民眾解決問題，也沒有意願幫忙地方解決問題，是不是打算放任農民自生自滅？「請告訴農民，你們做了什麼」？

梁文傑回應，饒縣長可以去大陸做鳳梨釋迦的促銷，也可以去日本、很多地方都可以去，這些都不禁止、也都樂見，現在只針對的是海峽論壇這個活動。饒慶鈴是要去參加13號海峽論壇開幕大會，上面致詞的可能就是王滬寧或宋濤，「他們就是要塑造出台灣有重要政治人物，或是地方縣市首長來聽我訓話的印象」，中華民國公職人員其實都不應該讓對方有機會形塑這種印象。