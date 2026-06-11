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陸稱對台灣形成「近海治理」模式 陸委會：步步進逼已是「明憂」

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
日本、菲律賓就專屬經濟海域展開畫界談判，中共近來接連派出海警船、公務船於台灣東部海域執法巡查。海巡署副署長謝慶欽表示，中共「假執法真騷擾」，海巡署全程派艦艇監控、強勢驅離，破解中共營造管轄權的假象。（記者李奕昕／翻攝）
日本、菲律賓就專屬經濟海域展開畫界談判，中共近來接連派出海警船、公務船於台灣東部海域執法巡查。海巡署副署長謝慶欽表示，中共「假執法真騷擾」，海巡署全程派艦艇監控、強勢驅離，破解中共營造管轄權的假象。（記者李奕昕／翻攝）

大陸近日在台灣東部海域展開海上執法與掃測行動，官媒稱已補齊台灣東部海底地圖，並形成對台「近海治理」模式。陸委會副主委梁文傑今表示，從共機越中線到開啟常態性執法，這些舉措是對台「步步進逼」，已非隱憂而是明憂。

大陸官媒「新華社」報導，大陸交通運輸部6日至10日組織福建海事局等四單位共同執行台灣東部海域「海上交通專項執法和掃測行動」，海事執法人員對重要錨地、海上施工作業區、商漁船碰撞高風險警示區、鋪設海底電纜光纜水域進行巡查。

另外，大陸央廣總台旗下新媒體「玉淵譚天」稱，這是「首次在海上交通執法框架下對台灣島東部海域進行掃測，補齊了台島東部的海底地圖」，並稱多部門聯動，對台島形成「近海治理」模式。

梁文傑今天在主持例行記者會時表示，對方科研船此前就在相關海域做過很多調查，這次是藉口日菲經濟海域談判，擴大成要把台灣東部海域納入管轄範圍。之前經常性的是兩到四艘海警船在我東部海域，這次則是擴大編隊。

梁文傑表示，對方藉著一次次突發事件步步進逼，像是藉裴洛西訪台事件，共機開始跨越中線，藉著金門三無漁船翻覆事件，開啟到我外島禁限制水域的常態性執法，現在又藉著日菲經濟海域談判的事件要進一步跨過來，「確實是步步進逼，不要說是隱憂，是明憂」。

他進一步表示，國家主權還是要靠我們的力量去保護，海巡署包括海軍在內都非常辛苦，這部分全國同胞要給予更大支持，像這次派出從廈門出發的四艘航艦，我方也是派了四艘航艦，一對一的監視繞行。

梁文傑再次強調，中共要消滅中華民國的意圖不會改變，步步緊逼但是我們要沉著以對，更要堅定。

陸委會 梁文傑

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