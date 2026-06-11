快訊

日職／孫易磊生涯首場優質先發！ 6局無失分飆8K獲勝投資格

臭到想丟掉…國小「區長獎」竟給陸製禮物 網一查售價轟沒誠意

剛參加父告別式…女駕駛逆向撞砂石車釀4死 初判死因出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

港府「先訂立、後審議」 立法會兩小時審完國安附例

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
香港立法會11日快速審查完國安條例的附屬法例。圖為之前的香港立法會會議現場。新華社資料照
香港立法會11日快速審查完國安條例的附屬法例。圖為之前的香港立法會會議現場。新華社資料照

香港政府以「先訂立、後審議」方式，對《維護國家安全條例》訂立新的附屬法例，立法會內務委員會特別會議二小時完成逐條審議工作。這一附屬法例主要列明香港特首可發出「證明書」，將刑事案件定性國安案件，任何人在法院不得質疑。

香港立法會內務委員會11日早上舉行特別會議，通過設立小組委員會審議國安附屬法例。小組委員會共有十五名議員，由選委界別議員簡慧敏擔任主席。下午這小組開會，用約二小時，即日完成法例的逐條審議。

律政司司長林定國在立法會說，立法目的是要清楚闡明在《香港國安法》和國安條例下，界定其他危害國家安全的罪行機制，細化相關程序事宜，為《香港國安法》和國安條例帶來更加大確定性，條例並沒有改變《香港國安法》和國安條例的現行規定和適用範圍，沒有新增任何權力、罪行或罰則。他指有一些別有用心的媒體、境外勢力或潛逃份子，對附屬法例作出危言聳聽的失實指控。

港府律政司司長林定國在立法會通過會後見記者，重申附屬法例並沒有擴大特首權力，只是說明特首發出證明書的權力適用於本地法律。為了日後排除爭議，有需要訂立附屬法例。且程序還程序、結果還結果，今次附屬法例只是觸及程序，不影響法庭獨立裁決的結果。他作為香港人，理解社會對國安條例的關注，政府會盡最大努力解說清楚。

香港保安局局長鄧炳強在見記者時說，留意到部分人士對相關附屬法例出現誤解、甚至刻意曲解，有人企圖恫嚇市民指相關規例會大大擴闊危害國家安全罪行的範圍，令一些原本性質輕微的罪行都變成危害國家安全罪行。這些說法是「假的、誤導、騙人、嚇人」，相關規例沒有改變《香港國安法》和國安條例的適用規定，亦沒有訂立任何新的罪行、罰則或執法權利，絕對不可能、亦不會將所謂性質輕微的罪行，無端變成危害國家安全罪行，批評說這些話的人可能是別有用心、心腸歹毒，想煽動市民對特區政府的不信任和仇恨。

香港政府是以「先訂立後審議」形式訂立國安附例，主要列明香港特首可發出「證明書」將刑事案件定性國安案件。如某人干犯某罪行如偷竊，而特首判定事涉國家安全，該案即屬國安案件，在調查、審訊及羈留過程也按國安案件規格處理。

香港政府已在六月九日就附例刊憲生效。按照附例條文，罪案嫌疑人的涉案行為，即使是香港國安法2020年6月生效之前發生，特首證明書對案件仍然適用，案件要用國安程序處理。

按照附例條文，任何人不得在任何法院對上述證明書提出質疑，亦不得就該證明書提起任何形式的訴訟。

立法會 香港 國安法

延伸閱讀

香港宏福苑大火 警控7人涉重罪

國安局持續蒐研提醒 Grab併購案存資安疑慮

香港公僕統一加薪2% 追溯至4月生效 工會失望：幅度太少

港大女實習醫涉用男友帳號查病人紀錄 用X光機為自己照膝蓋

相關新聞

沈伯洋稱最想拜會城市是北京被國台辦批評 梁文傑：危邦不入

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前表示不排斥赴陸交流，並稱最想拜訪北京，大陸國台辦昨批評他是「自抬身價，譁眾取寵」。陸委會副主委梁文傑11日表示，沈伯洋只是表示並不排斥去的態度，但作為受中共制裁對象，仍須獲邀且保障安全，並稱地方性交流沒辦法影響兩岸關係，不用賦予太大意義。

八旗總編輯富察傳已出獄但遭限制出境 陸委會：相關情況都有掌握

八旗文化總編輯富察（李延賀）遭中國大陸以「煽動分裂國家罪」判刑3年，近日傳出已於5月出獄，但仍因附加刑遭限制出境。陸委會副主委梁文傑11日表示，政府對本案的相關情況都有掌握，但也尊重家屬意見，不會對本案進行說明，並提醒國人有所警醒，不要以為在中共統治之下，會有任何自由空間。

幼兒園疑練唱中共建黨歌曲 梁文傑：家長有疑慮園方應處理

近日有家長在網路上反映，幼兒園畢業典禮練唱歌曲疑為中共建黨百年宣傳歌曲，陸委會副主委梁文傑表示，已請教育部轉台北市教育局了解處理，強調幼兒園未必清楚歌曲背景，但若家長有疑慮，園方應處理。另針對中國大陸大學生因課堂自稱「我是中華民國的」而傳出遭取消考試資格事件，梁文傑指出，這反映中華民國在中國大陸是不能說的禁忌。

八旗文化總編輯富察出獄仍未能返台 陸委會重申對案情有掌握

八旗文化總編輯富察（李延賀）因「附加刑」關係，出獄後仍遭中國大陸限制出境，無法返台。陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，政府...

中國臨時取消與歐盟高層會議 北京稱雙方仍保持溝通

中國與歐洲貿易摩擦升溫，外媒報導中方突然取消本月在北京與歐盟高層的會晤。中國外交部發言人林劍今天說，中歐雙方就相關對話保...

陸發布「國家人權行動計畫」 李書磊：反對霸權主義、強權政治

由大陸國新辦與外交部共同主辦的「2026·全球人權治理高端論壇」11日上午在北京開幕，會議發布《國家人權行動計畫（2026－2030年）》。中共中宣部部長李書磊出強調，一國的安全不能建立在別國的動蕩之上，堅決反對霸權主義、強權政治和叢林法則。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。