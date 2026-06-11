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中國臨時取消與歐盟高層會議 北京稱雙方仍保持溝通
中國與歐洲貿易摩擦升溫，外媒報導中方突然取消本月在北京與歐盟高層的會晤。中國外交部發言人林劍今天說，中歐雙方就相關對話保持著溝通。
英國金融時報（Financial Times）報導，消息人士透露，中國官員臨時取消了本月在北京舉行的2場對話，包括1場數位議題部長級會議，以及另1場原訂由歐洲對外事務部（EEAS）政治事務副秘書長史庫格（Olof Skoog）參與的會議。
澎湃新聞報導，今天中國外交部的例行記者會上，林劍被問到相關問題時說，據了解，中歐雙方就相關對話保持著溝通。
至於中國商務部部長王文濤是否仍會在本月晚些時候出訪歐盟，林劍則說，建議向中方的主管部門詢問。
據金融時報，中方並未說明取消2場與歐盟重要外交會議的原因，但雙方經常透過這類方式表達對彼此政策的不滿。
歐盟執委會上月表示，如今歐盟對中國每日貿易逆差高達10億歐元，去年一整年歐盟對中國的貨物貿易逆差達3600億歐元，這種情況「難以持續」，並揚言對中國商品加徵新關稅，以保護受到嚴重衝擊的歐洲工業，特別是汽車業。
歐盟3日傳出準備向其公民與企業發出警告，可能與中國爆發貿易戰，並考慮對中國祭出新的限制性措施，以重塑失衡的雙邊經貿關係。
今年以來，歐盟已經提出多項貿易限制措施，被認為是針對中國，引發中方抗議。
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