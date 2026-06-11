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陸發布「國家人權行動計畫」 李書磊：反對霸權主義、強權政治

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「2026·全球人權治理高端論壇」11日上午在北京開幕，會議發布《國家人權行動計畫（2026－2030年）》。（中國日報）
「2026·全球人權治理高端論壇」11日上午在北京開幕，會議發布《國家人權行動計畫（2026－2030年）》。（中國日報）

由大陸國新辦與外交部共同主辦的「2026·全球人權治理高端論壇」11日上午在北京開幕，會議發布《國家人權行動計畫（2026－2030年）》。中共中宣部部長李書磊出強調，一國的安全不能建立在別國的動蕩之上，堅決反對霸權主義、強權政治和叢林法則。

李書磊表示，中國堅決反對將人權問題政治化、工具化、武器化，反對任何形式的「人權雙標」。大陸外交部副部長苗得雨亦呼籲，尊重各國自主選擇的人權發展道路，不能將自身價值觀和發展模式強加於人，更不能搞霸道霸凌、濫用武力。

據港媒星島日報報導，本次論壇為期2天，來自100多個國家和聯合國等國際和地區組織的400多名中外嘉賓應邀與會，以紀念聯合國《發展權利宣言》通過40周年為契機，圍繞「以發展促進人權」理念，探討全球人權治理議題。

李書磊致詞時表示，大陸國家主席習近平高度重視尊重和保障人權，在推進中國式現代化的進程中，中國不斷提升人權保障水平，全過程人民民主實踐更加深入。當前，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，人權的實現面臨嚴峻挑戰。和平與安全是享有一切人權的基本前提，一國的安全不能建立在別國的動蕩之上。這要求各國尊重彼此主權和領土完整，堅決反對霸權主義、強權政治和叢林法則，通過對話協商化解爭端和分歧。

他強調，中國堅決反對將人權問題政治化、工具化、武器化，反對任何形式的「人權雙標」。各國應當堅定維護聯合國地位和權威，踐行真正的多邊主義，不斷提升發展中國家的代表性和話語權，為全球人權治理注入更多穩定性和確定性。

大陸外交部副部長苗得雨則稱，世界沒有定於一尊的政治制度樣板，也沒有放之四海而皆準的發展模式，要尊重各國自主選擇的人權發展道路，不能將自身價值觀和發展模式強加於人，應加強與各國溝通對話，建設性解決問題，反對將人權政治化、工具化、武器化。

苗得雨指，人民幸福生活是最大的人權，也是檢驗全球人權治理成效的黃金標準，要確保人民「老有所養、幼有所育、病有所醫、弱有所扶」。

人權 外交部 北京

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