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中歐貿易齟齬加劇 中國臨時取消2場高級別官員會議

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中歐貿易衝突一觸即發，中國臨時取消2場高級別官員會議。（微博照片）
中歐貿易衝突一觸即發，中國臨時取消2場高級別官員會議。（微博照片）

英國《金融時報》引述知情人士報導，中國大陸臨時通知取消原定本月在北京舉行的2場與歐盟的外交會議，且未給出任何理由。

據報，被取消的會談包括一場關於數位問題的部長級對話，以及一場有歐盟外交機構副秘書長史庫格（Olof Skoog）參加的會議。

歐盟委員會表示，遭取消的會議正在重新安排時間；歐盟與中國在多個層面持續進行接觸與對話。

稍早，據法新社報導，就歐盟日前推動相關國家減少「對華依賴」，大陸外交部發言人林劍周一（8日）表示，中歐經貿關係不是你輸我贏的零和博弈，完全可以互相成就、互利共贏。中方對解決中歐經貿分歧的態度是開放積極的，希望歐方與中方相向而行，透過對話協商解決問題。

他又說，中方已多次闡明，中歐在產業鏈供應鏈上深度交融、相互依存，是經濟全球化和市場作用的結果，符合雙方企業的利益。

據法新社，歐盟委員會正在研究新規，將要求敏感行業企業擺脫對單一供應商的過度依賴，特別是在涉及中國的關鍵供應鏈領域，同時建立多元化採購體系。

歐盟 北京 大陸

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