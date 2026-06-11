菲律賓指大陸在黃岩島有「新結構物」籲拆除 陸媒：臨時科研設施

近日菲律賓敦促中國大陸拆除在南海黃岩島（菲稱斯卡伯勒淺灘，我稱民主礁）上設置的新結構物，表示此舉違反區域行為宣言所規定的義務。大陸官媒《環球時報》報導稱，所謂的黃岩島「新結構物」，實際上為中國科學院南海海洋研究所在黃岩島搭建的臨時科研設施。

環球網報導，菲律賓海岸警衛隊10日舉行記者會，公布在黃岩島發現「漂浮結構物」的航拍圖片，但該建物是中國科學院南海海洋研究所在黃岩島搭建的臨時科研設施，為漂浮式原位採樣與實驗平台，可用於深化黃岩島生態認知與預測。

報導指，中方早已公開黃岩島新設施的科考屬性，「但菲方選擇無視中方保護南海島礁生態的努力，持續開展抹黑活動。」

菲律賓海岸警衛隊的發言人塔里埃拉（Jay Tarriela）10日在記者會上，公開菲國海岸警衛隊近期拍攝的「新建築物」照片，塔里埃拉將該「新結構物」描述為可移動的浮動平台，甲板面積約為30多平方公尺、裝有金屬桿。菲律賓武裝部隊參謀長布勞納（Romeo Brawner）則在官方聲明中表示，該結構物上似乎安裝天線，並有人員活動。

中國科學院南海海洋研究所於10日公布此次科考的相關情況與成果。該所表示，自5月20日以來該所牽頭實施「黃岩島發育演化與生態韌性」綜合科學考察，目的是深化認知黃岩島島礁發育演化規律與趨勢、珊瑚礁生物多樣性維持機制，及其與西南沙島礁的生態連通性。

該所指，截至目前，科考團隊已開展覆蓋黃岩島環礁全域的綜合調查，菲方所指的「新結構物」，實際上是漂浮式的原位採樣與實驗平台，可用於開展岩芯取樣、環境要素時序觀測及原位實驗。

報導引述中國社科院和平發展研究所研究員楊霄表示，中方一方面不會允許菲方人員進入黃岩島及其附屬海域開展破壞性活動，另一方面會將保護黃岩島生態列為優先項，加大科考力度，加速黃岩島生態恢復。