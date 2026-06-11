【重磅快評】大陸海上交通執法結束 美中力量正式易手

大陸6日起派了包括萬噸級救助船在內的4艘大型公務船在台灣東部海域開展的「海上交通專項執法行動」，歷時5天結束。而國台辦宣示稱，將持續加強對台灣東部海域管控。

央視《玉淵譚天》更稱，專項行動已「補齊」台灣東部海底地圖，大陸對這塊海域管理將「走向常態」，且環台執法也將進入「近海治理模式」，「台灣島以東海域就是我們的近海」。

從6月1日兩艘大陸海警船岱山艦、白塔艦組成編隊到此執法，6日再派出4艘海事公務船啟動專項執法，到10日專項行動結束，短短10天，台灣東部這片水域的地緣戰略性質就被徹底顛覆了。

這塊海域對中國大陸而言，雖然口頭上與字面上都是它的領海、毗鄰區、及專屬經濟區，但數十年來都是它執法線外一片偌大的「空白」。

這有其歷史原因，冷戰時期，這裡是美國第七艦隊的傳統活動區。當時國力仍然羸弱的中國大陸，這裡是它不可觸碰的禁區。但即使1991年年底蘇聯解體，冷戰正式終結之後，這塊海域仍然被視為美日安保體制的兵力覆蓋範圍。

最典型的案例就是1996年，中共為反對台灣進行總統大選，對台南北海域試射飛彈，而美國為展示保台決心，派出尼米茲號與獨立號兩支航母戰鬥群抵近台灣，當時其暫泊的位置，就在這片海域。兩艦採一北一南部署；其中，獨立號據信是在石垣島以東若干浬的海面上，而尼米茲號則大約部署在綠島、蘭嶼東面若干浬處。而解放軍據稱派出了潛艦，卻不敢抵近。

換言之，這裡長年是未曾公開宣布過但各方卻心知肚明、美軍第七艦隊的禁臠。

歷史的轉折出現在多年之後的2022年。這年8月，當時的美國眾議院議長裴洛西訪台，解放軍進行長達4天的圍島軍演，中共派出了測量船、研究船、驅逐艦、導彈護衛艦出現蘭嶼及花蓮外海。

美國的雷根號及伴隨編隊原來就在菲律賓外海，卻在演習前就開始往北急速脫離，跑到奄美大島及九州外海的隔岸觀火。這可視為美中力量在這裡消長的第一個端倪。

這次軍演過後，大陸外交部發言人對這片海域有過一次主權主張表述。演習後8月18日的一次例行記者會上，一名日媒問及前一天舉行的「中日第九次高級別政治對話」，日方曾在會上反映稱，中方軍演涉及到日本的「專屬經濟區」（意指演習時中共發射的東風5導彈落入日方的專屬經濟區），中方對此有何評論？

時任發言人汪文斌即答稱，「中日在台湾以東海域尚未劃界，中方不接受所謂『日本專屬經濟區』的說法。」這一對日本EEZ權利的否定，間接成了對中國自身主權權利的主張。而這很有可能是多年以來大陸關於對這片海域的主權權利聲索的首次發言。

到了2024年10月的聯合利劍-2024B演習，大陸海警首度派出6支編隊環繞台灣本島及馬祖、東引等外島海域進行「執法巡查」，還首度出動萬噸級海警船參與任務。

不過，這些演習仍然呈現臨時、斷續、非常態的特徵。其主要的目標，都更傾向於「對台威嚇」為主，少了「權利聲索」的色彩。

無論如何，因為中國海上力量在這一片廣袤海面的長時間缺席，導致各方心態上，依然將這裡當成中國海洋主權的「真空」地帶。美軍及日本的機艦依舊常年在此頻繁出沒，由於台灣對這片海域也長年只有微弱的聲量，甚至連自身的漁民都保護不了，美國就算不再將這裡當成禁臠，至少是將它看成無主之海。

在此背景下，就連菲律賓都膽敢跟日本聯手，企圖瓜分掉這一大片海洋的權利。而日菲如此急吼吼的行動，背後還有美國力量即將撤出第一島鏈的隱憂。

問題在於，日菲顯然錯估了中國力量崛起的速度與規模。這四年來的多次演習，多數的人都將眼光盯在台灣海峽上，只看到海峽那條虛線的中線已經被抹平，卻並未看到，這些演習其實也是有步驟地為台灣東部專屬經濟區的主權聲索進行鋪路。

就如前述，東風5射進日本的EEZ的水裡，並不是火箭軍的操作員打不準，而是壓根要去挑戰日本自己劃出的那條線。

而日菲蠢動的結果，就是讓早有準備的中國大陸，第一次以「執法」的名義，進入這片大海。當然，除了日菲，這還有賴於一個唯唯諾諾、只會鞠躬哈腰，對日本奉如宗主國的賴清德政府，竟意圖以變賣祖產給強梁為手段，換取強梁虛無縹緲的保護。

這次大陸海警與多艘救助與測量船到這片藍色的太平洋執法，其地緣政治上的意涵其實是：這標誌著美中的力量在此刻達到消長的臨界點，正式易手；而中國大陸第一次，將它近80年來都未曾收復的藍色國土，收回手上。

這件事情台灣可以置喙的空間很小，由於軍力不成比例，這一片海域未來由中國軍警掌控與巡遊，已是一種必然，因為事實上，台灣多年以來，也從未真正擁有過這片大海。

隨著大陸的航母、及驅護艦艇數量不斷增長，台灣將更加習慣於四周都是解放軍機艦的日常。而第一島鏈亦將等同於實質性地斷鏈。現實往往殘酷得讓人難以消受；但在殘酷的現實中學會如何避禍，則更需要高超的智慧。