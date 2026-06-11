日菲海域畫界 陸官媒：日本想「三海聯動」 拉更多國家進其安全框架

日菲先前傳出將啟動經濟海域談判引發注意，大陸除了到台灣東部海域，進行5天「海上交通專項執法和掃測行動」，大陸官媒還分析，日本通過聯合菲律賓，企圖正將東海、台海、南海三個海域的安全議題綁定聯動，搞「三海聯動」，把更多國家拉進其安全框架。

大陸央廣總台旗下自媒體「玉淵譚天」11日稱，日本近期一連串動作，包含6月9日，自民黨通過了修改「安保三文件」的草案，試圖掙脫其所謂「專守防衛」的束縛。同一天，針對日本聯合菲律賓侵害中方海洋權益的企圖，大陸外交部、國防部兩部門接連發聲。態度很清楚，日菲的行為嚴重侵害中方的海洋權益，中方將以堅決有力的行動舉措維護國家領土主權和海洋權益。

「玉淵譚天」稱，如果日本一意孤行，只會求錘得錘。該文分析，這些博弈背後是日本更危險的企圖：通過聯合菲律賓，日本正將東海、台海、南海三個海域的安全議題綁定聯動，搞「三海聯動」，把更多國家拉進其安全框架。

文章稱，前幾天，日本最新的《防衛白皮書》概要披露，新增了所謂「新型作戰方式」章節，強調研發和持續作戰能力。文章並指，過去數十年日本防衛部署以本土為核心，相關軍事力量主要分布在北海道、對馬海峽、津輕海峽一線，持續將軍事重心向西南轉移，軍事裝備也越來越有進攻性。這一轉移，正是日本不斷向外拓展軍事邊界、試圖打造所謂「三海聯動」的一個切面。

文章也提到，日本早在2024版《防衛白皮書》中，就把台海、南海、東海議題捆綁論述。2025年3月，時任日本防衛大臣拋出「單一戰區」設想，推動美日菲澳等國圍繞東海、南海等海域建立一體化指揮機制，統一情報、部署和快速響應。戰區意味着指揮鏈、情報流和兵力部署，一旦局勢異動，可以按同一套機制快速響應。這是最危險的地方。

該文亦列舉，日本最早將於今年運作「國家情報局」，整合後的情報資源，會直接轉化為日本海外軍事行動的支撐。對外是軍事擴張、對內是權力集中，「內外兩條線，都在讓軍國主義死灰復燃」。

該文分析，日本想要把安全邊界從東海延伸至南海，單憑自身遠遠不夠，亟需一處關鍵戰略支點，菲律賓就成了這個最佳選擇。一連串動作讓日本完善「三海聯動」，自然地進入南海變得「理所當然」，從「情報共享」、「裝備進入」之後，第三步就是「武裝人員進入」。

該文認為，今天日本以「合作」之名進入南海，明天就可能把地區國家推到它軍事正常化的最前線。文末稱，「無論如何，中方都會做好相應的準備。」