陸在台灣東部海域「專項執法」 陸媒：補齊台島東部海底地圖

大陸日前派4艘大型公務船到台灣東部海域，宣稱開展「海上交通專項執法行動」，10日晚間宣布結束、共持續5日，大陸央廣總台旗下新媒體「玉淵譚天」指，「這是我國首次在海上交通執法框架下對台灣島東部海域進行掃測，補齊了台島東部的海底地圖。」

「玉淵譚天」稱引述專業人士表示，近期陸方從海警到地方海事局，從東海航海保障中心到東海救助局，多部門聯動，對台島形成了「近海治理」的模式。

其中，「近海治理模式」的意義有兩重，首先是「治理」，其次是「近海」。前者核心是行使國家在海洋領域的主權權利與管轄權。文章解釋，過去大陸執法部門也曾出現在台島以東海域，但更多以演習演練伴隨、海警點狀巡航的方式出現，少以交通運輸部海事系統的行政管轄行動單獨官宣。

文章認為，這次明顯不一樣，「它以海上交通專項執法，以及航運保障與救助的方式，把台灣島東部海域納入可核查的日常管理網格」，包含海事部門負責通航秩序與交通管控；東海航海保障中心提供航道保障，負責水上安全通訊、航標與港口航道測繪等；東海救助局是水上安全「守門員」，核心職能是海上人員、船舶等應急救助。

該文還特別提到，「這是我國首次在海上交通執法框架下對台灣島東部海域進行掃測，補齊了台島東部的海底地圖。」

文中引述專業人士認為，「未來參與的部門和主體可以更多，在漁業和航運持續活動的同時，既會去開展科考，也會去海底礦產勘探，還會去進行生態環境保護。」

另外提到「近海」時，「玉淵譚天」稱，此次行動將台灣島以東海域的劃界點位，涉及高雄港航線、台灣島東部海域交通管理，「把該出海走廊明確納入我方日常管控視線」。

該文宣稱，「近海治理模式」釋放的訊號很明確：「以後，我們的視野裡會越來越少出現『台灣海峽』」，「台灣島以東海域就是我們的“近海”，這就是我們存在、管轄和治理的海洋。」