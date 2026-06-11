香港宏福苑大火 警控7人涉重罪

香港警方和廉政公署就去年大埔宏福苑大火，控告大維修工程承建商宏業建築、工程顧問鴻毅兩間公司，及公司董事及註冊檢驗人員等七人，涉及廿五項罪名，其中包括誤殺、「洗黑錢」等重罪。

香港新界宏福苑大火是二戰後最嚴重的大火災之一，宏福苑因應港府「強制驗樓及驗窗計畫」，全屋苑八棟大廈同步展開外牆維修工程。去年十一月廿六日下午，其中一座大廈宏昌閣棚架圍網起火，另外六座大廈遭殃，大火造成一六八人死亡，七十九人受傷。

對這場大火，目前仍有獨立委員會調查中，港警和廉政公署已就涉及火災的案件提起控訴，案件六月十日在西九龍裁判法院審理。

港警及廉署表示，經深入調查及向律政司索取法律意見後，分列兩宗案件，在十日控告七人及兩間公司，涉及共廿五項控罪，包括誤殺、串謀詐騙、「洗黑錢」、企圖妨礙司法公正及逃稅。

港警指控，七名被告分別在宏福苑大維修工程期間擔當不同角色，包括工程顧問公司的董事及該公司聘用的註冊檢驗人員，以及工程總承建商的董事。兩間被控告公司分別為宏福苑大維修工程的工程顧問公司「鴻毅建築師有限公司」及工程總承建商「宏業建築工程有限公司」。控方申請延後案件十二周，因廉政公署需時調查電子紀錄、屋苑文件及銀行戶口間的資金流動。

控方透露，鴻毅董事黃俠然，涉嫌在工程中詐騙房屋局獨立審查組，使政府部門以為有妥善檢測人員確保工程安全。而宏業董事侯華健，曾向宏福苑業主立案法團隱瞞過往定罪紀錄。

在目前起訴的廿五項罪名中，誤殺罪屬嚴重刑事罪行，按香港法律最高可判處終身監禁。