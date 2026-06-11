陸5月PPI增3.9％ 近4年新高

大陸國家統計局昨公布，五月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上漲百分之一點二，略低於市場預期。五月生產者物價指數（ＰＰＩ）連續第三個月上漲，按年增長百分之三點九，創近四年新高。

香港經濟日報引述分析指，消費端通膨壓力並不強，表明大陸國內需求仍偏弱，「ＰＰＩ強、ＣＰＩ低」的分化格局預計將延續。

大陸五月ＣＰＩ按年漲幅持平，扣除食品和能源的核心ＣＰＩ年增百分之一點一，漲幅較上月回落○點一。陸媒界面新聞引述東方金誠研究發展部執行總監馮琳指出，剔除變動較大的能源和食品價格，更能反映基本物價水準的核心ＣＰＩ繼續處於偏低狀態，這意味著後期促消費政策還有較大發力空間。

大陸五月ＰＰＩ年增率比四月擴大一點一，高於路透調查預估的百分之三點八，創下二○二二年七月以來新高。港媒指出，ＰＰＩ反映上游通膨表現，星展香港經濟研究部高級經濟學家謝家曦預期，中東石油基建受到破壞，持續推高能源成本，短期內ＰＰＩ不會大幅回落。

針對五月ＰＰＩ較上月增○點五，漲幅較四月縮小，大陸國家統計局城市司首席統計師董麗娟指出，算力需求增長等帶動有色金屬、電氣機械及電腦相關產業價格上漲，但受國際原油價格波動傳導影響，大陸國內相關產業價格由漲轉降，抵銷部分漲勢。