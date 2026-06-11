拚AI算力 陸砸2兆人民幣建資料中心

人工智慧（ＡＩ）競賽正走向中美爭霸。彭博報導，大陸預計未來五年斥資約人民幣二兆元（約台幣九點三兆元），在各地修建資料中心，建構國家級算力網，力爭在這一可能顛覆現有格局的科技領域超越美國。

報導引述消息人士透露，包括大陸國家發改委在內的關鍵政府機構正在制定藍圖，在大陸全國建設互聯互通的ＡＩ資料中心，目標二○二八年前形成全國一體化算力調度網。相關規畫仍在初步階段。

一名知情人士指，中國移動和中國電信等大陸國有電信業者將負責營運其中多數的資料中心。大陸政府還計畫，要由華為在內的大陸供應商提供至少百分之八十技術，包括ＡＩ晶片，以降低對美企輝達與超微的依賴。

報導指出，北京當局持續加大對科技基礎建設的投入，凸顯其決心推動尖端技術發展，即使其他領域的支出已因債務壓力而收縮。知情人士表示，這項計畫的資金來源將主要透過主權融資，包括發行超長期特別國債及國家級產業基金，並輔以銀行貸款與民間資本。

消息人士還指，該人民幣二兆元預算不包含阿里巴巴、騰訊等民營企業支出，若納入電網整合等相關投資，總規模可能至少達人民幣五兆元。

大陸發改委主任鄭柵潔今年三月「兩會」期間將「算力網」納入官方「六張網」建設，其他還包括水網、電網、新型通訊網、城市地下管網及物流網建設，等同將算力網與基礎建設放在同等重要位置。

諮詢機構Forrester Research首席分析師戴鲲稱，統一運算網路可整合分散資源，提升高效能運算取得效率，加速ＡＩ模型迭代與應用擴展，有助政策協同與資金調動。