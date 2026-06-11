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不顧中共反對 菲：主動提與日海域畫界

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
菲律賓外交部長拉薩洛(左)。(美聯社)
菲律賓外交部長拉薩洛(左)。(美聯社)

彭博報導，菲律賓外交部長拉薩洛十日在東京參加日經新聞舉辦的論壇表示，儘管中國大陸反對，菲律賓仍有意與日本展開海上邊界談判。拉薩洛還說，這項菲日談判是菲國提出。

拉薩洛在討論亞洲政治和經濟的第卅一屆日經論壇「亞洲的未來」表示，「我們的部分朋友似乎有些反應，但我們仍認為有必要持續與日本推進海上畫界談判」。

菲律賓總統馬可仕五月廿八日和日本首相高市早苗在東京會面，會後日菲協議展開海上邊界談判並深化雙方國防合作，北京上周末則開始在台灣東部海域進行海上交通專項執法行動。大陸在東海、南海分別與日、菲有海洋主權爭議。

拉薩洛說，推動海洋畫界談判是由菲律賓提出，也是加強菲日關係努力的一部分，「我們認為這非常重要」。

中共 菲律賓 菲國

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