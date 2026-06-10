「政治因素讓經濟成本升高」 丁學文：通膨恐反過來影響政治

川習會結束近一個月，美中台關係與全球地緣政經變化持續受到關注。世代文化協會發起人周奕成10日於一場論壇表示，川習會後美中關係雖有降溫，但更像是「脆弱的穩定」；金庫資本管理合夥人丁學文指出，政治因素已讓經濟成本升高，並可能透過通膨反過來影響政治；聚界潔能亞洲副董事長張立荃則認為，全球供應鏈已從效率優先轉向韌性優先，台灣雖在AI基礎建設供應鏈具關鍵地位，但能源安全將成為維持產業優勢的重要挑戰。

北威今（10）日舉行「解析川習會：全球地緣政經情勢」論壇，邀請金庫資本管理合夥人丁學文、世代文化協會發起人周奕成、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、聚界潔能亞洲副董事長張立荃出席。

周奕成在論壇上表示，川習會是在管理一個可能發生的危機，或一段可能破裂的關係。會後美中關係雖然降溫，但更像是「脆弱的穩定」，雙方競爭與緊張仍會持續。

周奕成認為，未來幾年中日關係將是重要議題。習近平一方面試圖分化日本與美國關係；另一方面，日本自安倍晉三提出印太戰略架構以來，逐漸從戰略被動國家，走向更積極承擔國際責任與自主決定的大國，加上「台灣有事、日本有事」論述，對中國而言是重大事項。

周奕成說，未來幾年中國可能把日本設定為「真正的假想敵」。相較於長期把台灣設定為敵對對象，將「百年國恥」與民族主義情緒轉向日本，對中共而言更為順手。

周奕成也指出，中國海警船近期進入台灣東部海域，某種程度是在表達對日本、菲律賓海域劃界談判的不滿；從北京角度看，對台已不再只是主權論述，而是直接介入台灣對周邊海域的管轄權，這是值得注意的警訊。

丁學文則從資本市場角度指出，現在談「政經」，就是思考經濟問題時，要先把政治因素放在前面。他表示，政治讓當前經濟成本變高，在「小院高牆」與地緣政治影響下，企業不得不調整布局，也承擔更高成本。

丁學文以台積電為例表示，若沒有政治因素影響，台積電仍會像過去一樣以台灣生產效率最高；只是台積電本身業績太好，掩蓋了赴日本、美國、德國布局所付出的成本。

他指出，成本與物價上升會再反過來影響政治，因為通膨會牽動央行與美國聯準會的政策思維。過去央行主要透過利率影響資金流、經濟與匯率，但疫情後各國赤字攀高，貨幣政策不得不考量財政政策；財政政策又因擔心年輕世代不滿，不敢大幅推動財政緊縮或財政紀律。

張立荃表示，川習會只是前一波全球結構變動中的一環。過去30年全球經濟運作可濃縮成「全球化」，追求的是效率，「哪邊有最好的效率就搬到哪裡去」；但從川普關稅戰、俄烏戰爭以來，效率優先已成過去，現在各國更重視的是韌性。

張立荃指出，外界常形容中美對抗進入冷戰時代，但冷戰時期的美蘇是兩個不相往來的集團，與當前局面不同。經過30年全球化後，中美歐與其他國家已是「你融於我、我融於你」，要完全分割、脫鉤很難，因此現在更像是「競爭性的相互依存」；彼此仍有需要依存之處，也會繼續競爭、繼續衝突，但必須可控。

張立荃表示，各國都知道AI攸關國家競爭力，因此都要發展主權AI、建置資料中心；但資料中心建好後，下一步就是有沒有足夠電力，若沒有電，一切都沒有用處。他並指出，AI安全要靠能源安全，未來主權AI的發展，將取決於能源能否自主。

張立荃表示，台灣被世界需要的並不只有台積電晶片，從AI伺服器、網通、先進封裝，到散熱與電力管理，台灣已形成完整生態系；目前AI資料中心所需硬體設備，除台灣外，其他地方很難完整交付，要複製這套體系並讓協同運作不出差錯，恐怕需要5到10年。不過，他也提醒，台灣若沒有充足能源支持，就難以繼續扮演這個角色，能源不足也會加速廠商外移，這正是台灣的危機。

聚界潔能亞洲副董事長張立荃。記者張鈺琪／攝影

世代文化協會發起人周奕成。記者張鈺琪／攝影