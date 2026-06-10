川習會後陸強化與俄朝關係 張五岳：長期劍指美國、短期指向日本

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今（10）日表示，美中之間存在結構性、長期性矛盾，不可能因一次川習會而化解，但這次會晤透過元首外交，至少達到「明確底線、管控分歧、避免衝突」的效果。他並指，川習會後中國強化與俄羅斯、北韓關係，長期來看劍指美國，短期則更明顯指向日本。

北威論壇「解析川習會：全球地緣政經情勢」10日下午在台大校友會館舉行，與談人張五岳指出，這次川習會與過去較大不同之處，在於雙方透過元首外交，嘗試明確底線、管控分歧、避免衝突。他認為，至少這次會晤在這3方面已有達到效果，至於能維持多久，仍待觀察。

張五岳認為，短期間內台海不會出現太大的「兵凶戰危」。他指出，從北京角度看，美中太平洋的「大兩岸」將高度制約台海「小兩岸」；同時，台灣朝小野大的政治結構，短期內也不易出現重大改變。加上北京可能認為時間對其有利，因此除非出現擦槍走火或意外因素，否則短期內不致發生重大結構性危機。

不過，張五岳也指出，有幾項指標可以觀察。第一是美國總統川普是否與賴清德總統直接通話。若發生「川賴通話」，將是美台1979年斷交以來，首次現任總統對現任總統通話，對台灣有正面意義，但也可能帶來投資、採購等新壓力，並引發北京新一波反應。

第二是美國對台軍售的金額與內容。張五岳表示，北京不只會看軍售金額，也會看武器性質。若金額高於過去，或內容偏向攻擊性武器，北京反應可能更大；若是防禦型武器，則情況不同。

第三是賴清德總統是否過境美國本土。張五岳指出，判斷相關風險可看3個面向，包括過境地點、時間長短與公開活動規模。其中，紐約等地點較為敏感；若過境時間越長，公開活動與會見安排通常也越多，相關政治訊號也會更強。

張五岳另指出，美中在供應鏈、高科技與長臂管轄權問題上已全面交鋒，這種針鋒相對並未因川習會而停止，反而在會後持續強化。美國持續「去中化」，中國也推動「去美化」，AI等先進科技領域「一個地球兩套標準」大致已經成形。

他進一步指出，中國近月陸續推出涉及供應鏈安全、反外國不當域外管轄、對外投資等相關規定，不僅是在建立自身供應鏈安全，也開始嘗試使用長臂管轄權。過去長臂管轄權多與美國制裁相關，但如今中國也在建立自己的反制工具。

至於川習會後的地緣政治變化，張五岳表示，中國持續強化與俄羅斯、北韓關係。俄羅斯總統普亭再度訪問北京，習近平與普亭會晤次數已超過40次，「全球沒有大國之間兩個領導人這麼密集會晤」。另一方面，習近平今年也選擇出訪北韓，顯示北京正在強化中俄朝之間的連結。

張五岳表示，中國透過強化中俄朝關係，某種程度是在提升自身於區域局勢中的關鍵角色。若從長期來看，中俄朝串聯當然劍指美國；但若看短期、密集的變化，更明顯是劍指日本。