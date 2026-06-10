陸國台辦指高金素梅案是政治打壓 陸委會：沒資格說三道四

大陸國台辦今（10）日針對立委高金素梅遭依貪汙等罪起訴，以及台灣夏月電價議題發表評論。陸委會10日晚間回應表示，台灣是民主法治國家，司法機關依憲法保障超出黨派，獨立行使職權，中共沒有資格對台灣司法說三道四；至於國台辦批評台灣電價，陸委會則反批，國台辦「不幹正事，連台灣電價都要造謠生事，無聊至極」。

國台辦10日舉行例行記者會，針對高金素梅依貪汙等罪遭起訴一事，稱這是民進黨當局操弄司法、打壓政治異己，大搞「綠色恐怖」，並稱引發台灣民眾強烈不滿。對此，陸委會表示，台灣是民主法治國家，司法機關依憲法保障超出黨派，獨立行使職權，中共沒有資格對台灣司法說三道四，更不要為特定人士護航。

高金素梅涉嫌與前辦公室主任張俊傑長期以人頭詐領公費助理薪酬、立法院育嬰津貼共787萬元，並違法輸入大陸製快篩劑7萬多劑。台北地檢署8日依貪汙等罪起訴，並對高金素梅求刑12年6月。

另外，國台辦在記者會中也指稱，台灣民眾早已承受太多停電、限電，如今夏季電價再創新高，損害民利。

陸委會回應表示，依據經濟部6月1日發布之新聞稿，今年住宅夏月電價自6月1日起實施，此係台電仿效國際間美、日、英等電業，自1989年起，每年6至9月實施夏月電價，迄今已37年，今年並無不同。

陸委會並批評，國台辦不幹正事，連台灣電價都要造謠生事，無聊至極。